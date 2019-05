En carta dirigida a Maduro, Isaías Rodríguez renuncia a su cargo como embajador

A TRAVÉS DE UNA CARTA, Isaías Rodríguez presentó su renuncia como embajador de Italia. En la misiva dirigida a Nicolás Maduro, el ex Fiscal explicó que con “fe absoluta” se ha aferrado al chavismo, “cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su Gobierno”.

Rodríguez lanzó algunas críticas en la carta publicada a través de la red social Twitter. Una de ellas se refiere a que, según el ahora ex embajador, se ha irrespetado la Embajada en Italia “y tengo 77 años. Mi frente está y estará en alto, no soy de los que se quedan mirando los zapatos. Toda la vida he rechazado las injerencias que pretendan humillar o alterar mi consciencia y mi espíritu”.

También indicó que siempre quiso ser un “compañero leal y no un dilatante adulador y temeroso” y que “he visto mucho marketing al lado suyo y también al lado de Chávez. La gente constantemente se bautiza, pero jamás se libera de sus pecados”.

El ex embajador en Italia también aseguró que se va sin dinero y que incluso su esposa tuvo que vender las prendas que le dejó su anterior pareja para “poder mantenernos frente al bloqueo norteamericano (…) clavaron mi honestidad en una pica, pero cuando muera sabrán exactamente cuál patrimonio dejo a mis hijos”.

Por último le agregó a Maduro que no tiene que “aceptar o reprobar esta carta. La haré pública porque es definitiva”.

#20May Exfiscal Isaías Rodríguez renuncia al cargo como embajador: “Renuncio, Presidente, a mis dosis de insomnio, estrés, aflicción y a las víboras con cabeza triangular que desde hace mucho tiempo lo acompañan” pic.twitter.com/4nRpxt5ad4 – @sumariumcom — Reporte Ya (@ReporteYa) 20 de mayo de 2019

