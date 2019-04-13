Nicolás Maduro decreta 15, 16 y 17 de abril como días no laborables por la Semana Santa - Runrun

ESTE SÁBADO 13 DE ABRIL, Nicolás Maduro anunció el adelanto del asueto de Semana Santa y decretó lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de abril como días no laborables.
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