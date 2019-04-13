Nicolás Maduro decreta 15, 16 y 17 de abril como días no laborables por la Semana Santa - Runrun

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Nicolás Maduro decreta 15, 16 y 17 de abril como días no laborables por la Semana Santa

El Pitazo13 abril, 20191min6

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ESTE SÁBADO 13 DE ABRIL, Nicolás Maduro anunció el adelanto del asueto de Semana Santa y decretó lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de abril como días no laborables.

En las declaraciones que fueron dadas por Maduro en el Paseo Los Próceres, también reveló que tienen como meta que la Milicia Nacional Bolivariana llegue a tres millones de integrantes para diciembre de este año, además Maduro le pidió a la ANC revisar la ley de la FANB para fortalecerla y darle rango constitucional a la Milicia.
“Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente, al Estado Mayor Superior, le pido a la Comisión Militar de la Asamblea Nacional Constituyente que revisemos la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y perfeccionemos todos los mecanismos para fortalecer nuestra Fuerza Armada y para engrandecer y darle rango constitucional y constituyente a la Milicia Nacional Bolivariana como componente complementario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, manifestó.
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