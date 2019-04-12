“Venezuela es el comodín de Rusia en la disputa por el Medio Oriente” - Runrun

EL GOBIERNO RUSO ES UNO DE LOS GRANDES pilares que respaldan a Nicolás Maduro ante las organizaciones internacionales, mientras que Estados Unidos se ha convertido en el mayor aliado de la oposición venezolana.
Ambos países han mantenido una disputa geopolítica en el Medio Oriente, siendo la base militar de Tartús, en Siria, uno de los puntos clave del conflicto. Este centro de operaciones brinda a Rusia una apertura hacia el mar Mediterráneo, lo que amplía sus posibilidades de expandirse hacia occidente.
Eloy Torres, licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Babes-Bolyai en Rumania, considera que Vladimir Putin, presidente de Rusia, quiere mantener el área bajo su poder. A fin de lograrlo, agrega el especialista, el jefe del Estado ruso planea utilizar la relación con Venezuela para que Estados Unidos disminuya su presencia en la región.
“Rusia pretende reforzar su espacio geopolítico convirtiendo a Venezuela en un comodín, al utilizarla como una ficha de intercambio por Latakia y Tartús”, indicó Torres a El Nacional.
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