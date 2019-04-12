Estados Unidos sancionó a 9 embarcaciones y 4 compañías vinculadas con Pdvsa - Runrun

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EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS sancionó a 4 compañías y 9 barcos cargueros de petróleo por mantener vínculos con Nicolás Maduro y la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.
El organismo informó a través de un comunicado que las embarcaciones tenían como identificación banderas de países como Panamá, Malta, Grecia e Italia. Agregó que tres de las firmas tienen sede en Liberia y la cuarta en Italia.
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