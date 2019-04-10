Las 3 noticias económicas más importantes de hoy #10Abr - Runrun

Sancionan a comercios en Barquisimeto por cobrar en moneda extranjera
La Alcaldía del Municipio Iribarren (Barquisimeto), del estado Lara, sancionó comercios por cobrar bienes y servicios en moneda extranjera.Así lo anunció el alcalde del municipio larense, Luis Jonás Reye Flores, quien indicó que además de la sanción a dichos comercios, lo hicieron con otros que cobraban en bolívares, pero con precios “especulativos”. Resyes Flores señaló que “hemos inspeccionado distintos comercios (de Barquisimeto), a partir de las denuncias que recibimos por cobro especulativo, en algunos casos por cobro en moneda extranjera”. Banca y Negocios
Dicom negocia $437.366,81 en la subasta 127
El sistema de mercado cambiario negoció este martes $437.366,81 en la subasta 127 del Dicom, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela.Un total de 9 empresas pactaron $125.502, mientras 287 personas naturales obtuvieron 2140,48 euros y 309.450,35 dólares, para un total de $311.864,81, calculados a una tasa de 1,1279 dólares por euro. Banca y Negocios
Torrealba: A principios de mayo será anunciado un aumento del salario mínimo
El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Francisco Torrealba, anunció que el Gobierno, evalúa una nueva propuesta salarial, en aras de la recuperación del poder adquisitivo de los ciudadanos. Reconoció que el salario de los venezolanos “se ha visto afectado por el bloqueo, que ahora está acompañado por la guerra eléctrica”. Sobre la propuesta del diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, quien propuso elevar el salario mínimo a 20 dólares al mes, reconoció que incluso ese monto sería insuficiente. Descifrado
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