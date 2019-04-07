Humano Derecho con Darwin Sánchez, representante de Fundación Museo de los Niños - Runrun

¿QUIÉN FUNDÓ EL MUSEO Y CUÁL FUE SU PROPÓSITO? ¿En qué consiste la Sociedad de amigos del Museo? ¿Por qué es importante que el niño interactúe con las experiencias del Museo? ¿Qué servicios ofrece el Museo para el niño? Estos y otros temas los estaremos conversando con Darwin Sánchez, representante de Fundación Museo de los Niños, quien nos viene a contar las experiencias y vínculos que crea el niño con sus docentes y familiares a la hora de aprender, además de la importancia que tiene el arte en las estrategias pedagógicas y cómo las mismas han sido de referencia en el continente.
En la primera pausa del rock escucharás a la banda Blink 182 “What’s My Age Again”, seguido del tema “Ojos Chinos” de Sentimiento Muerto, y finalmente escucharás la canción “Rock Is Dead” de Marilyn Manson; Estas son las pausas del rock planeadas por @medicemouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien les estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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