Maduro pide retomar diálogo en medio de una "verdadera emergencia eléctrica" - Runrun

Nicolás Maduro pidió a los países aliados de su gobierno, en Latinoamérica y el Caribe, volver a las conversaciones que permitan la apertura de un diálogo en Venezuela. La solicitud la hizo este sábado, 6 de abril, casi un mes después del mega apagón que dejó a la nación sin luz durante más de 100 horas, suceso que ha sido seguido múltiples fallas eléctricas en las últimas semanas.
“Hago un llamado al presidente de México, al de Uruguay, al de Bolivia, a los primeros ministros y presidentes de Caricom a que retomen la iniciativa de diálogo decidida hace 2 meses en Montevideo”, dijo el gobernante en su discurso ante miles de funcionarios públicos y partidarios que se concentraron en los alrededores del palacio de Miraflores.
Parte de su alocución fue dedicada a lo que reconoció como “una verdadera emergencia eléctrica”. A propósito de ellos, exhortó a los venezolanos a ahorrar energía y recalcó que por un mes se mantendrá un plan de racionamiento eléctrico mientras se estabiliza el servicio.
“Debemos mejorar la capacidad comunitaria y familiar de almacenamiento de agua. Para estar preparados por si nos toca enfrentar un nuevo ataque al sistema eléctrico y de agua”, advirtió.
Maduro denunció que esta semana el sistema eléctrico fue víctima de un tercer ataque que implicó un virus informático.
“Explotaron equipos, destruyeron equipos y nos ha tocado liberar de virus todo el sistema computarizado del servicio eléctrico. En 30 días vamos a consolidar la estabilidad de un nuevo sistema”, apuntó, al tiempo que informó que los “nuevos ataques cibernéticos” fueron hechos desde Chile y Colombia, aunque liderados por Estados Unidos.
“Basta ya de agresiones de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela”, señaló Maduro al exigir a Washington que “cese su persecución” contra la economía venezolana. “Venezuela va a seguir adelante con sanciones o sin sanciones”.
El gobernante aprovechó para felicitar a la asamblea nacional constituyente, que esta semana solicitó el retiro de la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó.
Con información de AP y Crónica Uno.
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