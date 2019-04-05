EEUU sancionó a embarcaciones de Pdvsa que trasladan petróleo a Cuba - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS aplicará sanciones contra 34 buques que están trabajando para la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el transporte de petróleo a Cuba, dijo el viernes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
“El petróleo de Venezuela le pertenece al pueblo venezolano”, sentenció Pence durante un evento con la comunidad venezolana de Houston organizado por Rice University. En las sanciones también se incluirá a dos empresas adicionales que transportan petróleo venezolano a Cuba.
Según afirmó el funcionario, la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro “depende de las ganancias de Pdvsa”.
Por ello, dijo que tomaron “acciones contra esta compañía que apoya a Maduro y bajo el gobierno del presidente Trump, Estados Unidos sancionará a 30 embarcaciones más que están operando para PDVSA y transportando crudo a Cuba”.
El vicepresidente de EEUU aseveró además que “los líderes de Cuba son los imperialistas reales en el hemisferio. Mientras los países normales exportan bienes, Cuba exporta la tiranía. Ha llegado el momento de liberar a Venezuela de Cuba”.
También reiteró que la administración de Donald Trump se mantiene al lado del pueblo venezolano representando por el mandatario encargado Juan Guaidó “hasta que la libertad sea restaurada”.
Pence señaló que en el caso venezolano, “todas las opciones están sobre la mesa. Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de los Estados Unidos de América. ¡ Maduro debe irse!”.
Por su parte, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin, dijo que “Cuba ha sido una fuerza subyacente que alimenta el descenso de Venezuela a la crisis. El Tesoro está tomando medidas contra los buques y las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro”.
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