EEUU sancionó a embarcaciones de Pdvsa que trasladan petróleo a Cuba - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS aplicará sanciones contra 34 buques que están trabajando para la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el transporte de petróleo a Cuba, dijo el viernes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

“El petróleo de Venezuela le pertenece al pueblo venezolano”, sentenció Pence durante un evento con la comunidad venezolana de Houston organizado por Rice University. En las sanciones también se incluirá a dos empresas adicionales que transportan petróleo venezolano a Cuba.

.@POTUS is taking action against a vital source of the Maduro regime’s wealth. Today the U.S. will sanction 34 vessels owned or operated by PDVSA, as well as 2 additional companies that transport Venezuelan crude oil to Cuba. Venezuela’s oil belongs to the Venezuelan people!

— Vice President Mike Pence (@VP) 5 de abril de 2019