Venezuela tiene un mes para pagar, sin multas, parte de la deuda con Rusia - Runrun

EL VICEMINISTRO DE FINANZAS DE RUSIA, Serguéi Storchak, informó que el gobierno que preside Nicolás Maduro tiene un mes para pagar un pago de su deuda para evitar caer en mora y por ende, en multas.
Así respondió Storchak al ser preguntado sobre si Venezuela canceló un pago de su deuda con el país euroasiático. “Todavía no, pero hay un período en el que puede pagar sin consecuencias financieras, un mes”, expresó.
Las autoridades venezolanas, de acuerdo al convenio establecido, deben hacer dos pagos anuales de los intereses de la deuda. En septiembre de 2018, se abonaron $100 millones y en marzo de 2019 debían pagar un monto similar. A esta cifra es la que se refiere Storchak.
Según Sputnik, la deuda venezolana asciende a 3.000 millones de dólares.
La información se da días después de que un contingente de soldados rusos llegaran a Venezuela, en principio sin explicación aparente. Luego se conoció que se instalará una academia de helicópteros en el país.
Posteriormente, el vicecanciller para Europa, Yván Gil, expresó que la presencia de rusos en la nación será “constante” debido a la cooperación bilateral de ambas naciones desde hace 15 años en varios ámbitos, especialmente del militar.
El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, señaló el 4 de abril que el gobierno que preside Nicolás Maduro le pidió ayuda a Rusia en materia de repuestos para solucionar la crisis eléctrica que vive Venezuela.
“Ya tenemos algunas peticiones para (Rusia) para el suministro de piezas de repuesto para el sistema eléctrico, a fin de superar los daños que se causaron a nuestro sistema de generación y distribución en el ámbito de la energía eléctrica”, señaló en un foro empresarial ruso-venezolano.
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