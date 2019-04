Caracas y Vargas quedan exentas del plan de racionamiento eléctrico - Runrun

EL MINISTERIO PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA publicó el denominado ‘plan de administración de cargas’, que contiene los horarios y zonas en los que se aplicará el racionamiento eléctrico entre el primero y el 30 de abril.

Este documento tiene la particularidad de que están ausentes las parroquias que conforman la ciudad de Caracas, es decir, que abarca los municipios Chacao, El Hatillo, Baruta, Sucre y Libertador; tampoco incluye al estado Vargas, Delta Amacuro ni a Amazonas.

La lista está conformada por los demás estados, ordenados alfabéticamente y distribuidos en distintos bloques, que van desde el A a la E.

Cada estado aplicará el racionamiento a sus parroquias y sectores según el régimen horario de cada bloque. En otras palabras, una cantidad determinada de sectores de una parroquia se regirá por el bloque A, otro grupo por el bloque B, y así sucesivamente.

Los bloques tienen un horario específico para cada día de la semana. En todos los casos, contemplan suspensión del servicio por tres horas diarias, con algún día de la semana libre de racionamiento.

El horario de cada bloque es el siguiente:

Bloque A:

Lunes: Con servicio

Martes: 10:00 am- 1:00 pm

Miércoles: 6:00 pm – 9:00 pm

Jueves: 1:00 pm – 4:00 pm

Viernes: 9:00 pm – 12:00 am

Sábado: Con servicio

Domingo: 10:00 am – 1:00 pm

Bloque B:

Lunes: 10:00 am – 1:00 pm

Martes: 6:00 pm – 9:00 pm

Miércoles: 10:00 am – 1:00 pm

Jueves: 1:00 pm – 4:00 pm

Viernes: 9:00 am – 12:00 pm

Sábado: 9:00 pm – 12:00 am

Domingo: 10:00 am – 1:00 pm

Bloque C:

Lunes: 1:00 – 4:00 pm

Martes: 9:00 pm – 12:00 am

Miércoles: Con servicio

Jueves: 10:00 am – 1:00 pm

Viernes: 6:00 pm – 9:00 pm

Sábado: 1:00 pm – 4:00 pm

Domingo: 9:00 pm – 12:00 am

Bloque D:

Lunes: 6:00pm – 9:00 pm

Martes: 1:00 pm – 4:00 pm

Miércoles: 9:00 pm – 12:00 am

Jueves: Con Servicio

Viernes: 10:00 am – 1:00 pm

Sábado: 6:00 pm – 9:00 pm

Domingo: 1:00 pm – 4:00 pm

Bloque E:

Lunes: 9:00 pm – 12:00 am

Martes: Con servicio

Miércoles: 1:00 pm – 4:00 pm

Jueves: 9:00 pm – 12:00 am

Viernes: Con servicio

Sábado: 10:00 am – 1:00 pm

Domingo: 6:00 pm – 9:00 pm

Con esta distribución, es evidente que durante todos los días de la semana en la mayor parte del país habrá alguna interrupción en el servicio eléctrico por al menos tres horas.

A pesar de que Zulia figura en esta lista con el régimen horario de los demás estados, su gobernador, Omar Prieto, advirtió que la entidad tan solo contaría con servicio eléctrico entre cuatro y seis horas diarias.

Ahora solo debes consultar en qué bloque se encuentra tu parroquia, información que encontrarás en el siguiente documento:

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9GQUVTMDIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3NjQ5L2xhcy1mYWVzLWRlLW51ZXZvLWhhY2VuLW9wZXJhY2lvbi10dW4tdHVuLWVuLWJhcnJpb3MtY2FyYXF1ZW5vcy8iIHRpdGxlPSJMYXMgRkFFUyBkZSBudWV2byBoYWNlbiDigJxvcGVyYWNpw7NuIHR1biB0dW7igJ0gZW4gYmFycmlvcyBjYXJhcXVlw7FvcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhcnJpb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzY0OS9sYXMtZmFlcy1kZS1udWV2by1oYWNlbi1vcGVyYWNpb24tdHVuLXR1bi1lbi1iYXJyaW9zLWNhcmFxdWVub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TGFzIEZBRVMgZGUgbnVldm8gaGFjZW4g4oCcb3BlcmFjacOzbiB0dW4gdHVu4oCdIGVuIGJhcnJpb3MgY2FyYXF1ZcOxb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL21ldHJvZGVjYXJhY2FzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzM4Mi9tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLWNvbmZpcm1hLXF1ZS1uby1wcmVzdGEtc2VydmljaW8tY29tZXJjaWFsLWVzdGUtMWFici8iIHRpdGxlPSJNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIGNvbmZpcm1hIHF1ZSBubyBwcmVzdGEgc2VydmljaW8gY29tZXJjaWFsIGVzdGUgIzFBYnIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jYXJhY2FzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzczODIvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1jb25maXJtYS1xdWUtbm8tcHJlc3RhLXNlcnZpY2lvLWNvbWVyY2lhbC1lc3RlLTFhYnIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TWV0cm8gZGUgQ2FyYWNhcyBjb25maXJtYSBxdWUgbm8gcHJlc3RhIHNlcnZpY2lvIGNvbWVyY2lhbCBlc3RlICMxQWJyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9jb3Jwb2VsZWMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MjAwL2xhLW9zY3VyaWRhZC1wdWVkZS1wcm9sb25nYXJzZS1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iTGEgb3NjdXJpZGFkIHB1ZWRlIHByb2xvbmdhcnNlIGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzIwMC9sYS1vc2N1cmlkYWQtcHVlZGUtcHJvbG9uZ2Fyc2UtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhIG9zY3VyaWRhZCBwdWVkZSBwcm9sb25nYXJzZSBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL0pHdWFpZG/MgV8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MTA3L2p1YW4tZ3VhaWRvLWNvbnZvY28tdW5hLXByb3Rlc3RhLW5hY2lvbmFsLXBhcmEtZXN0ZS1zYWJhZG8vIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzIGNvbnZvY8OzIHVuYSBwcm90ZXN0YSBuYWNpb25hbCBwYXJhIGVzdGUgc8OhYmFkbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNhcmFjYXM8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzEwNy9qdWFuLWd1YWlkby1jb252b2NvLXVuYS1wcm90ZXN0YS1uYWNpb25hbC1wYXJhLWVzdGUtc2FiYWRvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBjb252b2PDsyB1bmEgcHJvdGVzdGEgbmFjaW9uYWwgcGFyYSBlc3RlIHPDoWJhZG88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL1NJTkxVWi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzcwOTQvdmVuZXp1ZWxhLWFtYW5lY2Utc2luLWx1ei1wb3Itc2VndW5kby1kaWEtY29uc2VjdXRpdm8vIiB0aXRsZT0iVmVuZXp1ZWxhIGFtYW5lY2Ugc2luIGx1eiBwb3Igc2VndW5kbyBkw61hIGNvbnNlY3V0aXZvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXBhZ8OzbjwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MDk0L3ZlbmV6dWVsYS1hbWFuZWNlLXNpbi1sdXotcG9yLXNlZ3VuZG8tZGlhLWNvbnNlY3V0aXZvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlZlbmV6dWVsYSBhbWFuZWNlIHNpbiBsdXogcG9yIHNlZ3VuZG8gZMOtYSBjb25zZWN1dGl2bzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==