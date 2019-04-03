Gobierno entrega bono "Pueblo Valiente" como premio a la resistencia por los "ataques eléctricos" - Runrun

DESDE EL PASADO 1 DE ABRIL, el gobierno de Nicolás Maduro empezó a notificar a todos los portadores del Carnet de la Patria la asignación del bono “Pueblo Valiente”, como un incentivo por la “heroica resistencia ante los ataques perpetrados contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.
“Venezuela es independiente y su pueblo no se rendirá jamás. Sigamos juntos, más conscientes y movilizados en defensa de la paz. Venceremos”, dice el mensaje de texto que reciben los beneficiarios.
En esta oportunidad el monto del bono es de 25.000 bolívares (alrededor de $7 al cambio en el mercado paralelo), 38,88 % más que el valor establecido para el salario mínimo en Venezuela que hoy es de 18.000 bolívares.
Este nuevo incentivo del Gobierno se queda corto frente a una compra de productos básicos y apenas cubre un máximo de tres artículos.
Entonces, ¿qué se puede comprar con el bono “Pueblo valiente”?
1.- Un kilo de carne (Bs. 11.000) + un kg de arroz (Bs. 4.000) + un kg de harina de maíz (Bs. 7.000) = 22.000 bolívares
2.- Un cartón de huevos (Bs. 13.000) + Un kg de pasta (Bs. 7.000) + un kg de azúcar (Bs. 4.500) = 24.500 bolívares
3.- Un kgde café (Bs. 11.000 bolívares) + Margarina de 500g (Bs. 7.200) + un kg de lentejas (Bs. 5.500) 23.700 bolívares
4.- Una salsa de tomate (Bs. 10.000) + Un litro de aceite (Bs. 6.000) + Mayonesa 500g (Bs. 9.000) = 25.000 bolívares
Según el Centro de Documentación y Análisis (Cendas-FVM) la Canasta Alimentaria Familiar del mes de febrero se ubicó en 1.272.695,29 bolívares, por lo que se requerían 70.7 salarios mínimos para poder adquirir la misma para una familia de cinco miembros.
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