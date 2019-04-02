AN aprobó proyecto de Ley de Garantías para Empleados Públicos - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL aprobó este martes por unanimidad el proyecto de Ley de Garantías para los empleados Empleados Públicos.
El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, precisó que esta ley busca proteger a todos los empleados públicos del país, a quienes llamó a sumarse activamente “en la lucha por lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República”.
“Los trabajadores han sido atacados vilmente, a algunos los llevan a tribunales para acusarlos de cualquier acción”, dijo el jefe del parlamento durante su intervención.
Afirmó que los trabajadores públicos no deben regirse por ninguna tendencia política y argumentó que el objetivo de esta acción, es recuperar el poder adquisitivo de todos los sectores. “Van a poder vivir dignamente, de su trabajo porque también es contra la inflación”, dijo.
Ratificó el llamado a la ciudadanía a expresar su rechazo ante las irregularidades en materia de servicios públicos y condenó una vez las acciones violentas contra los manifestantes.
AN declaró como terrorismo de Estado las acciones de los colectivos
Los diputados a la Asamblea Nacional declararon como “terrorismo de Estado” la actuación de los colectivos en contra de los ciudadanos venezolanos.
Un grupo de colectivos disparó el domingo contra los manifestantes que se encontraban protestando en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas, para exigir el restablecimiento del servicio de luz.
En imágenes y videos difundidos a través de Twitter se puede observar cómo el grupo paramilitar dispara con armas largas a los ciudadanos.
*Con información de El Nacional y Unión Radio
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