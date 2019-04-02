¿Quién es el nuevo ministro de Energía Eléctrica de Maduro? - Runrun

NICOLÁS MADURO DESIGNÓ la noche de este lunes a Igor Gavidia como nuevo ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, tras la destitución de Luis Motta Dominguez en medio de una crisis del servicio.
“He decidido designar a un trabajador de la industria eléctrica con 25 años de experiencia (…) ingeniero eléctrico, Igor Gavidia, que a partir de hoy asume como ministro de Energía Eléctrica y Corpoelec”, indicó.
Pero, ¿quién es este nuevo ministro del gabinete de Maduro?.
Igor José Gavidia nació el 5 de agosto de 1953. Es Ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se ha desempeñado en el sector hidroeléctrico por más de 25 años de experiencia.
Fue viceministro Energía Eléctrica durante la gestión de Luis Motta Dominguez, reemplazando a Franco Javier Silva Ávila, quien había asumido el cargo en 2014. En ese período también se desempeñó como director del Centro Nacional del Despacho de ese Ministerio.
Previamente fungió como presidente de Electrificación del Caroní C.A. (Edelca), una de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana. Fue coordinador nacional de Seguimiento y Control del programa Pico y Poda.
En 2015, se desempeñó como ministro de Energía Eléctrica interino, durante la destitución de Jesse Chácón, hasta la posterior designación de Luis Motta Dominguez.
Participó como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017 por el sector servicios. Formó parte del equipo que presentó Proyecto de Ley de Servicio Eléctrico en el año 2000. Se presenta como “asesor mayor” en Corpoelec.
La designación de Igor Gavidia, la noche del lunes, fue cuestionada por usuarios de Twitter que aún recuerdan la gestión de este ingeniero en el año 2010, cuando emitió un comunicado para invitar a todos los empleados de Corpeolec a la misa “clamor a dios por el Sector Eléctrico Nacional” para que mejorara la situación eléctrica.
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