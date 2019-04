Denuncian desaparición de la periodista Amanda Umek, tras publicar video de Roberto Messuti - Runrun

View this post on Instagram

Soy Rainiero, esposo de Amanda, oficialmente tengo 24h sin saber nada de ella, no responde llamadas ni mensajes. Ni su familia ni la mía tienen noticias de ella desde que salió ayer en la tarde. Estaba vestida con pantalón negro y un sweater color mostaza ayúdenme yo no estoy en Venezuela. Si tienen alguna noticia, si la vieron por favor comuníquense conmigo de inmediato estoy desesperado