Denuncian desaparición de la periodista Amanda Umek, tras publicar video de Roberto Messuti - Runrun

EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES de la Prensa (SNTP) denunció a través de su cuenta en Twitter la desaparición de la periodista Amanda Umek, luego de recibir varias amenazas por publicar un video del constituyentista y presidente de la Casa del Artista, Roberto Messuti en la isla Los Juanes, costa que forma parte del Parque Nacional Morrocoy.
El esposo de Amanda, quien se encuentra fuera de Venezuela, publicó una imagen en donde asegura que tiene más de 24 horas sin saber de ella. Explicó que la última vez que la vieron vestía pantalón negro y sweater mostaza.
“Soy Rainiero, esposo de Amanda, oficialmente tengo 24 horas sin saber nada de ella, no responde llamadas ni mensajes. Ni su familia ni la mía tienen noticias de ella desde que salió ayer en la tarde”, denunció el esposo a través de la cuenta de Instagram de la esposa.
“No vas a correr la misma suerte que Luis Carlos, tu ni siquiera vas a respirar”, fue una de las graves amenazas que recibió.
Espacio Público, la asociación civil que promueve y defiende la libertad de expresión, se pronunció en su cuenta de Twitter y se unió al gremio de periodistas que se pregunta dónde está Amanda.
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