Maduro anunció que las actividades escolares se reanudarán este #3Abr - Runrun

NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ ESTE 1 DE ABRIL que las actividades escolares se reanudarán el miércoles.
“El próximo miércoles vamos a volver a clases escuelas, liceos y universidades. Vamos a prepararnos para volver a clases en resistencia, paulatinamente”, dijo.
Maduro también informó en cadena nacional sobre la destitución de Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica, y designó en su lugar al ingeniero eléctrico Igor Gavidia León. Indicó que Néstor Reverol tendrá la función de secretario ejecutivo del estado mayor eléctrico.
Luego de la crisis eléctrica que afecta a Venezuela desde hace un mes, Maduro decidió darle “un descanso a Motta Domínguez”, que estuvo cuatro años en el cargo.
Este lunes en la mañana Aristóbulo Istúriz señaló que los trabajadores del Ministerio de Educación evaluaban una reprogramación de las actividades escolares entre martes y miércoles.
“Maduro dijo que hoy se laboraba hasta las 2:00 pm. Se va a evaluar todo el trabajo que se está realizando, porque estamos trabajando las 24 horas, y dependiendo de eso se tomará la decisión. Por eso él dijo martes o miércoles”, indicó Istúriz en una entrevista por Venezolana de Televisión.
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