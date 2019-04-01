Maduro sustituye a Motta Domínguez por Igor Gaviria en el Ministerio de Energía Eléctrica - Runrun

NICOLÁS MADURO SUSTITUYÓ ESTE 1 DE ABRIL al general Luis Motta Domínguez como ministro de Energía Eléctrica y nombró como su sustituto al ingeniero Igor Gaviria en medio de la crisis por apagones que ha registrado el país en las últimas semanas.
En cadena obligatoria de radio y televisión, el mandatario indicó que el nuevo titular de la cartera es ingeniero eléctrico con 25 años de experiencia en la industria y también presidirá desde hoy la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec).
Gaviria asume el mando de la electricidad en Venezuela un día después de que el Gobierno pusiera en marcha un plan de racionamiento del fluido y “para la nueva etapa que tenemos que abrir de derrota de la guerra eléctrica”, indicó Maduro.
Asimismo, Maduro informó la separación del ministerio de Ciencia y Tecnología, antes unido a la cartera de Educación Univertaria, y que estará encabezada por Freddy Brito.
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