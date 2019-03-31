Se registró un sismo de magnitud 3.4 la este domingo en Valencia - Runrun

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Se registró un sismo de magnitud 3.4 la este domingo en Valencia

Redacción Runrun.es31 marzo, 20191min1

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LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES SISMOLÓGICAS (Funvisis) informó que se registró un sismo de magnitud 3.4 la este domingo en Valencia, estado Carabobo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 8:12 de la mañana, a 15 kilómetros al noroeste de Valencia con una profundidad de 7,1 kilómetros.

La información fue compartida a través de la cuenta de Twitter del organismo @FUNVISIS

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