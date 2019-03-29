Guaidó: La ayuda humanitaria es un hecho - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO Y CABEZA PRINCIPAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL Juan Guaidó anunció que el proceso de entrada de ayuda humanitaria ha avanzado significativamente y aseguró que ya “es un hecho”.
“El ingreso de la ayuda humanitaria siempre ha sido prioridad para nosotros. En las últimas horas hemos avanzado significativamente en hacer realidad este esfuerzo por salvar vidas de nuestros venezolanos. Venezuela, hoy les anuncio que la ayuda humanitaria es un hecho y que en las próximas horas, en los próximos días, estaremos recibiendo importantes apoyos médicos para contener esta tragedia”, dijo.
Guaidó agradeció a los países que lo han apoyado, aparte de las organizaciones que se han sumado. “Hemos tenido reuniones con la OEA, con la Iglesia, que ha sido buen respaldo, organizaciones como la Cruz Roja y, por supuesto, nuestros países allegados”.
Indicó que se ha logrado ingresar alimentos y mediciones. “Pero no en los volúmenes que deseamos, ni necesarios para poder salvar más vidas, por eso debemos lograr la apertura del canal humanitario”, dijo.
El pasado 23 de febrero, Guaidó y sus aliados intentaron ingresar ayuda humanitaria al país por los pasos fronterizos con Colombia y Brasil, pero el gobierno de Nicolás Maduro impidió el acceso por considerar que se trataba de una excusa para una intervención militar de Estados Unidos.
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