Servicio eléctrico se restableció parcialmente en Caracas - Runrun

ALGUNOS SECTORES DE CARACAS CUENTAN con servicio de electricidad luego del apagón registrado desde este lunes en la noche, el cual afectó a 21 estados en el territorio nacional.
De acuerdo con información de NTN24, la avenida Panteón, La Campiña, Palo Verde, Lomas del Ávila, La Pastora, Lídice, El Paraíso, avenida Rómulo Gallegos, Los Dos Caminos y San Martín son algunas de las zonas que ya tienen energía eléctrica.
En otros sectores como Santa Fe, Concresa, Prados del Este, Colinas de Bello Monte y en los bloques de El Silencio también se restableció el servicio.
Mientras tanto, el municipio El Hatillo todavía permanece sin luz, al igual que en otros estados como Anzoátegui, Aragua y Sucre.
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