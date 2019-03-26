Cámara baja de EE UU aprueba proyectos para aumentar presión sobre Maduro - Runrun

La cámara baja del Congreso estadounidense adoptó de manera unánime tres proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre Nicolás Maduro.
Una iniciativa agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra ordena al gobierno de Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela.
El pleno de la cámara baja adoptó las iniciativas la noche del lunes, dos semanas después de que fueran aprobadas por la Comisión de Relaciones Exteriores con apoyo bipartidista.
Ninguna de las tres iniciativas tenía el martes versiones complementarias en el Senado.
Estados Unidos y más de 50 gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país y alegan que la reelección de Maduro fue fraudulenta porque no permitió la participación de candidatos opositores.
Las tres propuestas fueron presentadas por Debbie Mucarsel-Powell, Donna Shalala y Debbie Wasserman Shultz, demócratas que representan distritos del sur de Florida con una importante comunidad venezolana.
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