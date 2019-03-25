Acusan a Juan Planchart de planificar robo de $ 1.000 millones de activos de Venezuela - Runrun

EL VICEPRESIDENTE DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y Turismo, Jorge Rodríguez, acusó este lunes 25 de marzo, al abogado Juan Planchart, que fue detenido por el Sebin el domingo pasado, de ser el financista de un plan para desestabilizar a Venezuela y robarse 1.000 millones de dólares pertenecientes a activos del país.
Rodríguez mostró una serie de conversaciones que fueron obtenidas del celular del abogado y encargado del Despacho de la presidencia, Roberto Marrero para demostrar que Juan Guaidó estaría vinculado con este robo a la nación.
“Planchart y Juan Guaidó son primos. Aquí aparece, en el teléfono de Planchart, una captura de pantalla entre el señor Gustavo Guaidó, hermano de Guaidó, y Planchart hablan de transacciones de $1.000 millones de dólares”, manifestó Rodríquez.
En las declaraciones Rodríquez mostró un video donde Planchart presutamente habría confirmado la participación de Leopoldo López en estas aciones bajo los ailas de “Iron Man, Monstruo, Gavilán y LL”.
El vicepresidente de Comunicación también acuaso a Planchart de revelar datos financieros de la empresa Rosneft a Lepoldo López, quien a su vez se los haria llegar a EE. UU, lo que generó que Estados Unidos sancionara al banco ruso Gazprombank, donde dicha empresa mantenía una cuenta.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9PTlUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTI4L29udS1hZHZpZXJ0ZS1hLW1hZHVyby1xdWUtc2VyaWEtdW4tZXJyb3ItcmVwcmltaXItYS1sYS1vcG9zaWNpb24vIiB0aXRsZT0iT05VIGFkdmllcnRlIGEgTWFkdXJvIHF1ZSBzZXLDrWEg4oCcdW4gZXJyb3LigJ0gcmVwcmltaXIgYSBsYSBvcG9zaWNpw7NuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QW50b25pbyBHdXRlcnJlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTI4L29udS1hZHZpZXJ0ZS1hLW1hZHVyby1xdWUtc2VyaWEtdW4tZXJyb3ItcmVwcmltaXItYS1sYS1vcG9zaWNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+T05VIGFkdmllcnRlIGEgTWFkdXJvIHF1ZSBzZXLDrWEg4oCcdW4gZXJyb3LigJ0gcmVwcmltaXIgYSBsYSBvcG9zaWNpw7NuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9qdWFuLWd1YWlkbzQ0NTY1LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc2OTI1L2d1YWlkby1jcml0aWNhZG8tcG9yLWVsaWFzLXBpbm8taXR1cnJpZXRhLyIgdGl0bGU9Ikd1YWlkw7MgY3JpdGljYWRvLCBwb3IgRWzDrWFzIFBpbm8gSXR1cnJpZXRhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+SnVhbiBHdWFpZMOzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NjkyNS9ndWFpZG8tY3JpdGljYWRvLXBvci1lbGlhcy1waW5vLWl0dXJyaWV0YS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzIGNyaXRpY2FkbywgcG9yIEVsw61hcyBQaW5vIEl0dXJyaWV0YTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvTUFSUkVOTy5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY5MTIvdHJhc2xhZGFuLWFsLXBhbGFjaW8tZGUtanVzdGljaWEtYS1yb2JlcnRvLW1hcnJlcm8vIiB0aXRsZT0iVHJhc2xhZGFuIGFsIHBhbGFjaW8gZGUgSnVzdGljaWEgYSBSb2JlcnRvIE1hcnJlcm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2OTEyL3RyYXNsYWRhbi1hbC1wYWxhY2lvLWRlLWp1c3RpY2lhLWEtcm9iZXJ0by1tYXJyZXJvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlRyYXNsYWRhbiBhbCBwYWxhY2lvIGRlIEp1c3RpY2lhIGEgUm9iZXJ0byBNYXJyZXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9VTkFTVVIucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzY4NzUvaW5mb3JtZS1vdGFsdm9yYS1maXJtYW4tYWN0YS1kZS1kZWZ1bmNpb24tZGUtdW5hc3VyLyIgdGl0bGU9IkluZm9ybWUgT3TDoWx2b3JhOiBGaXJtYW4gYWN0YSBkZSBkZWZ1bmNpw7NuIGRlIFVuYXN1ciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFjdGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc2ODc1L2luZm9ybWUtb3RhbHZvcmEtZmlybWFuLWFjdGEtZGUtZGVmdW5jaW9uLWRlLXVuYXN1ci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5JbmZvcm1lIE90w6Fsdm9yYTogRmlybWFuIGFjdGEgZGUgZGVmdW5jacOzbiBkZSBVbmFzdXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL3NlYmluLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2ODE3L2RldGllbmVuLWEtYWJvZ2Fkby1qdWFuLXBsYW5jaGFydC1hY3VzYWRvLWRlLXNlci1wcmVzdW50by1maW5hbmNpc3RhLWRlLXJlZC1wYXJhbWlsaXRhci8iIHRpdGxlPSJEZXRpZW5lbiBhIGFib2dhZG8gSnVhbiBQbGFuY2hhcnQsIGFjdXNhZG8gZGUgc2VyIHByZXN1bnRvIGZpbmFuY2lzdGEgZGUgcmVkIHBhcmFtaWxpdGFyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QWJvZ2FkbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2ODE3L2RldGllbmVuLWEtYWJvZ2Fkby1qdWFuLXBsYW5jaGFydC1hY3VzYWRvLWRlLXNlci1wcmVzdW50by1maW5hbmNpc3RhLWRlLXJlZC1wYXJhbWlsaXRhci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5EZXRpZW5lbiBhIGFib2dhZG8gSnVhbiBQbGFuY2hhcnQsIGFjdXNhZG8gZGUgc2VyIHByZXN1bnRvIGZpbmFuY2lzdGEgZGUgcmVkIHBhcmFtaWxpdGFyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios