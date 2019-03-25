EEUU no se quedará “de brazos cruzados” ante acciones de Rusia en Venezuela - Runrun

EL SECRETARIADO DE ESTADO de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a su homólogo ruso Serguéi Lavrov, que su país no permanecerá de brazos cruzados mientras Rusia “exacerba” la tensión en Venezuela
“El secretario (Pompeo) dijo al ministro ruso de Exteriores Lavrov que ni Estados Unidos ni los países regionales permanecerán de brazos cruzados mientras Rusia exacerba las tensiones en Venezuela“, reveló el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Palladino, en un comunicado.
Durante una conversación telefónica que mantuvieron el lunes 25 de marzo, Pompeo señaló que “la inserción continua de personal militar ruso para apoyar el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela pone en riesgo que se prolongue el sufrimiento del pueblo de Venezuela que respalda de forma apabullante al presidente interino Juan Guaidó“.
Según la nota, Pompeo instó a Rusia a cesar “su comportamiento no constructivo” y a unirse a otras naciones, “incluida la arrolladora mayoría de países del hemisferio occidental, que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano”.
El domingo, dos aviones militares rusos aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, según informaron medios de comunicación y un legislador opositor.
Casi un centenar de militares rusos llegaron al país suramericano con 35 toneladas de material no especificado, bajo el comando del mayor general Vasilly Tonkoshkurov.
Se desconoce el motivo de esta visita, aunque Venezuela y Rusia habían adelantado en diciembre que activarían “mesas de trabajo combinadas” para elevar la capacidad de defensa de Venezuela ante posibles ataques.
Con información de EFE
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