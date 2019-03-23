Maduro busca tapar estragos del apagón, Guaidó pide permanecer unidos y no dejarse confundir - Runrun

NICOLÁS MADURO Y JUAN GUAIDÓ estuvieron hoy en la calle dando un mensaje a los venezolanos. El gobernante Maduro estuvo en la Avenida Urdaneta en Caracas participando en la “marcha contra el terrorismo”, una movilización convocada por su equipo de gobierno. El Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó estuvo en el estado Anzoátegui para pedir fuerza y unidad.
Tras el apagón del 7 de marzo que dejó a todo el país sin servicio eléctrico por más de tres días y generó colapso en todos los servicios, Maduro prometió la activación especial de “Mi casa bien equipada”, a través del carnet de la patria, con el objetivo de reponer los artículos domésticos que se hayan dañado.
En su alocución, Maduro aseguró que el plan cubrirá hasta donde puedan y más allá y afirmó que será una respuesta de ayuda al pueblo tras el supuesto ataque “desde Estados Unidos” al sistema eléctrico.
Acusó al gobierno de Donald Trump de supuestamente haberse robado el dinero que le” han bloqueado a Venezuela” a través de las sanciones y de financiar operaciones terroristas en el país con el dinero de los venezolanos. “¡Gringos ladrones!”, dijo.
Cuestionó que el Gobierno estadounidense declaré todos los días sobre la situación de Venezuela, y aseguró que el presidente Trump quiere es “embolsillarse” las riquezas venezolanas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó el 23 de enero como mandatario encargado aseveró en la movilización de este sábado 23 de marzo en el estado Anzoátegui, mantener la unidad, la organización y la comunicación en el país.
Guaidó reiteró que cuenta con respaldo poderoso en todo el mundo, para cualquier acción. “Los necesitamos unidos y fuertes. No nos dejemos confundir. Ratificamos el juramento que hicimos hace 60 días. Contra todas las adversidades, vamos a seguir en las calles”.
El presidente de la Asamblea Nacional instó al pueblo a estar preparados para una información importante. “Cuando decimos que vamos bien, es en la búsqueda de la democracia”.
En cuanto a la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero, dijo que los funcionarios de seguridad que lo mantienen preso pretenden darle el mismo trato que al diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens.
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