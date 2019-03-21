Relatores de la ONU exigen investigar muertes de manifestantes en Venezuela - Runrun

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Relatores de la ONU exigen investigar muertes de manifestantes en Venezuela

EFE21 marzo, 20192min6

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RELATORES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre derechos humanos exigieron a Nicolás Maduro que ordene una investigación imparcial de las muertes durante las protestas en Venezuela. Además, demandaron la liberación de todos los detenidos en las manifestaciones.

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