EstoNoEsNormal | El fuego y Dostoyevski - Runrun

RESIDENCIAS LAS DANIELAS, LAS MINAS DE BARUTA. Estos son algunos de los eventos ocurridos entre la noche del lunes 11 y la madrugada del martes 12 de marzo:

9 pm. Atrapan a un hombre que intentaba saquear un carro.

10 pm. Un grupo de ladrones trata de forzar la entrada de la urbanización.

11 pm. La misma pandilla intenta saquear un kiosko que está al lado de la misma entrada.

11:30 pm. Estalla dos veces el transformador de una red eléctrica cercana.

12:30 am. Se oye una persecución de motos justo en la entrada y una serie de disparos.

1:30 am. En un apartamento empieza una pelea doméstica salvaje.

2:00 am. Unos adolescentes le prenden fuego al jardín del estacionamiento.

2:30 am. Algunos vecinos tratamos de apagar el incendio antes de que alcance los carros, utilizando la poca agua que tenemos, pues el servicio ya estaba suspendido dos semanas antes del apagón.

Hasta entonces solo habíamos tenido 4 horas de electricidad en la noche del domingo. El servicio no se restableció sino hasta el miércoles en la tarde.

Ante esta serie de eventos, en plena madrugada de insomnio y preocupación, recordé que en “Demonios”, una novela sobre los inicios del terrorismo en Rusia, Dostoyevski escribe una escena en la que gran parte de un pueblo de provincia se incendia. Un espectador, el gobernador Von Lembke, llevado a la locura por la crisis desatada, mira anonadado las llamas y dice: “El incendio no está en los tejados, sino en las almas de las personas”.

Pero cómo ardían esas llamas aquí en la tierra.

@marcoalexj

