 Pompeo aseguró que los diplomáticos de EEUU abandonaron Venezuela - Runrun
Lo último
   

Buscar

Pompeo aseguró que los diplomáticos de EEUU abandonaron Venezuela

El Universal14 marzo, 20192min42

Artículos Relacionados

Noticias

Análisis de AFP reafirma que ayuda humanitaria no fue incendiada por manifestantes

Noticias

OVCS: Saqueos representan la protesta violenta como resultado de la desesperación

Noticias

Venezolanos deberán tramitar su visa para Estados Unidos en la embajada de Bogotá

MikePompeo.jpg

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU. MIKE POMPEO anunció este jueves que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya abandonaron el país.

“Hoy todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela dejaron el país”, dijo Pompeo en un comunicado en el que resaltó que Estados Unidos sigue comprometido con Juan Guaidó, reconocido por Washington y otros 50 países como presidente interino.
En el comunicado de este jueves, el jefe de la diplomacia indicó que los diplomáticos estadounidenses seguirán con su misión “desde otras ubicaciones, donde continuarán ayudando a gestionar el flujo de la asistencia humanitaria destinada a la población venezolana y respaldando a los actores democráticos que, valerosamente resisten a la tiranía”. 
“Esperamos con ansias reanudar nuestra presencia, una vez que la transición a la democracia comience”, agregó.
En medio del recrudecimiento de la crisis en Venezuela y tras el extenso apagón eléctrico, Pompeo anunció este lunes el retiro de todos los funcionarios.
El 23 de enero, el mandatario Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, después de que Washington reconociera al líder opositor como presidente interino, y ordenó la salida del país de todos los diplomáticos estadounidenses.
Un día después, el Departamento de Estado ordenó el retorno de todos sus trabajadores gubernamentales “no esenciales” destinados a Venezuela y de los familiares de los diplomáticos. También aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que salieran del país petrolero.
Post Views: 42

Enviar Comentarios

anteriorOVCS: Saqueos representan la protesta violenta como resultado de la desesperación

siguienteAnálisis de AFP reafirma que ayuda humanitaria no fue incendiada por manifestantes

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios