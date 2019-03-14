Pompeo aseguró que los diplomáticos de EEUU abandonaron Venezuela - Runrun

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU. MIKE POMPEO anunció este jueves que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya abandonaron el país.
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU. MIKE POMPEO anunció este jueves que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya abandonaron el país.
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