OVCS: Saqueos representan la protesta violenta como resultado de la desesperación - Runrun

DE ACUERDO CON EL Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), señaló que por lo menos en trece estados del país se han registrado acciones violentas en contra de establecimientos comerciales, durante la interrupción del servicio eléctrico.

Según el director del organismo no gubernamental, Marco Antonio Ponce, el estado Zulia representó el punto más crítico de los saqueos en el país.

En este sentido, Ponce explicó que dichas acciones representan una forma de violenta de protesta como resultado de la desesperación, la impunidad y el hambre; por lo que no dudo en rechazarlos. “Nosotros hemos sido muy enfáticos en rechazarlos porque no se justifican para exigir derechos (…) Los que hacen estos actos creen que no van a tener ningún castigo”, señaló.

El analista señaló que las personas que comenten los hechos violentos, piensan que con la venta del artículo que sustrajeron del comercio, pueden cubrir otras necesidades que tengan en ese momento.

“Las personas que saquean piensan que están haciendo justicia contra un sistema que no les garantiza sus derechos. Sin embargo, hay que partir de que esto es un delito”, recalcó.

Asimismo, destacó que estos actos violentos en contra de los comercios, lo primero que traen es la agudización de la escasez. “Porque hay menos posibilidades de acceder a la compra de productos y dejan muy afectados a los pequeños empresarios que están sobreviviendo en nuestro país y que luego les va a ser muy difícil volver a levantar sus negocios”, afirmó.

Indicó que en los otros estados donde se han realizado saqueos se encuentran Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre y Zulia.

Por otro lado, Ponce expresó que desde que comenzó la interrupción del servicio eléctrico, el pasado 7 de marzo, las protestas se han incrementado en todo el país. “Esta emergencia por los servicios básicos ha originado las protestas de los últimos días y la respuesta del gobierno ha sido la represión”, afirmó.

Señaló que desde hace varios días se ha venido denunciando el uso de la fuerza pública y la intimidación a través de los colectivos paramiliatares en contra de los manifestantes.

Especificó que lo más común han sido los cierre de calles y los cacerolazos.

De la misma manera, confirmó que en el estado Lara confirmó la muerte de Luis Alberto Materán, de 31 años de edad, y Omar Velazco, de 15 años, asesinados por situaciones relacionadas con la interrupción eléctrica.

