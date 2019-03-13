Corpoelec desconoce en cuanto tiempo se restablecerá totalmente la energía en El Hatillo - Runrun

EL PERSONAL DE CORPOELEC no tiene un tiempo estimado para el restablecimiento total del suministro eléctrico en El Hatillo. El equipo que se mantiene desplegado en el sitio informó a El Pitazo que la restitución en 100 por ciento del servicio, dependerá de que encuentren los materiales de distribución que no tienen en la subestación.
El 40 por ciento de El Hatillo se mantiene sin energía eléctrica desde que una explosión, por sobrecarga, ocurriera la madrugada de este miércoles 13 de marzo en la subestación El Tiamo.
Un supervisor de Corpoelec, que prefirió no identificarse, informó que la falla se originó por la explosión de uno de los tres transformadores que funcionaban. Presumen que fue por sobrevoltaje. “Es posible que le haya llegado dos o tres veces más de voltaje de lo que está en capacidad de recibir”, explicó.
En la zona donde ocurrió la avería cuerpos de seguridad desalojan a quienes residen hasta a 100 metros de la subestación Tiama porque temen que pueda registrarse otra explosión.
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