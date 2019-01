Magistrado Christian Zerpa: Hemos iniciado un contacto con las autoridades de Norteamérica, pretendo pedir asilo - Runrun

EL EXMAGISTRADO CHRISTIAN ZERPA reveló este 7 de enero una serie de información relacionada con el Alto Gobierno durante una rueda de prensa que realizó en Orlando, Florida, luego de salir del país tras renunciar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por diferencias con el presidente, Nicolás Maduro, y el propio Tribunal.

A continuación una lista de las declaraciones más importantes sobre el gobierno de Nicolás Maduro y su entorno, las sentencias del TSJ, la migración y la situación del país:

Sobre la política

-Si hubiésemos tenido una oposición bien articulada se hubiese dado un cambio en el país.

-La Asamblea Nacional Constituyente fue un invento de Nicolás Maduro para exterminar a la Asamblea Nacional electa por el país.

-Yo no firmé la sentencia sobre las elecciones en la Universidad de Carabobo. Ya yo tenía planes de venirme.

-Vi cómo el embajador de Cuba le daba instrucciones en un ‘cuartico’ a Maduro.}

– Fui testigo de la injerencia cubana en Venezuela. Vi cómo el Embajador de Cuba le daba instrucciones a Maduro. No hay independencia.

-Hay sectores dentro del chavismo que son honestos y están conscientes del nivel de desastre del país.

-¿Mantenerse en el Gobierno para qué? Para que haya más hambre y más miseria. ¿De qué vale tener el poder por tenerlo? Para seguir pisoteando los derechos humanos y mancillando la dignidad de los venezolanos.

-Henri Falcón acudió a la sala electoral del TSJ e introdujo un recurso. La presidenta de la Sala Electoral llegó al día siguiente y dijo que el presidente Nicolás Maduro había pedido que no se admitiera la sentencia y se declarara ilegal el recurso.

– Henri Falcón estaba disimulando en cuanto a que quería ejercer algo.

-La Asamblea Nacional debe hacer un esfuerzo importante para que se dé la transición política, que debe ser muy planificada y para nada aislada, de modo de que se acabe la pesadilla.

-Raúl Gorrín se jacta de decir que tiene una bancada en la Asamblea Nacional actual y sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

-La situación que se generó en la autopista Francisco Fajardo con la caravana presidencial fue un golpe de Estado en contra de Maduro, que no se dio porque hubo una intervención.

Sobre la corrupción

-Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y Maikel Moreno están asociados en corrupción.

-Maikel Moreno llegó al extremo de cancelar el Miss Venezuela para darle el beneficio a Gorrín con su concurso de belleza.

– Hemos iniciado un contacto con las autoridades de Norteamérica, pretendo pedir asilo y el estatus legal que corresponda.

-Cargaré con una cruz. Aun cuando no era quien tomaba las decisiones, yo las secundaba (…). No tuve la suficiente valentía para ser coherente con mi formación universitaria.

-Yo no tengo bienes de fortunas, no estoy inmerso en actos de corrupción.

– Yo me vine vendiendo unos vehículos, un whisky y televisores para poder venirme aquí (a Estados Unidos).

– Yo a Venezuela no puedo regresar. Si vuelvo soy hombre muerto.

– El acceso a prebendas del Ejecutivo ha mitigado el pronunciamiento de la familia militar en contra del Gobierno.

– Gustavo González López está desaparecido desde octubre. Nadie sabe si está vivo o muerto, si está detenido o escondido. Hay sospechas de que fue asesinado por no estar de acuerdo con la entrega del Sebin.

– No fue fácil traer pruebas porque no me hubiesen dejado salir de Venezuela.

– En el Sebin mandaba Gustavo González López, era autónomo, y González López no los liberaba porque sabía que a Maikel Moreno le habían pagado para que le diera la libertad.

