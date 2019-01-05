Diosdado Cabello: Nicolás Maduro tomará posesión de su nuevo mandato ante el TSJ - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ANC, DIOSDADO CABELLO indicó este sábado que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se juramentará el 10 de enero ante el TSJ para el período de Gobierno 2019-2025.
Durante la denominada Reunión del Congreso de los Pueblos, Cabello señaló que la juramentación de Maduro en el Poder Judicial se debe a la condición de “desacato” en la que, según dijo, se encuentra el Parlamento. El oficialista recalcó que la Asamblea Nacional “carece de legitimidad”.
Igualmente, citó el artículo 231 de la Carta Magna que reza que “(…) Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Por otra parte, manifestó que “si la derecha intenta algo al margen de la Constitución y las leyes de la República, recibirá una respuesta oportuna contundente que no deje lugar a dudas de nuestra determinación a vivir en paz”.
El también primer vicepresidente del PSUV mencionó que el 10 de enero el oficialismo tomará las calles de Caracas “pacíficamente” para respaldar al jefe de Estado. El propósito de la movilización, a su juicio, es “mantener la paz”.
Comentó que en 2020 deben realizarse elecciones para renovar al Parlamento al mencionar que “es el único poder que falta por legitimarse”.
Más temprano, la AN instaló a su nueva junta directiva, encabezada por el diputado Juan Guaidó, y resolvió que a partir del 10 de enero Maduro “usurpa” la presidencia de la República.
Ayer, el Grupo de Lima, con excepción de México, exhortó a Maduro a no tomar posesión del cargo y transferir los poderes al Parlamento mientras se celebran nuevas elecciones presidenciales. Esta posición fue respaldada por la OEA.
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