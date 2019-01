Grupo de Lima pide a Maduro no asumir segundo periodo presidencial - Runrun

LOS PAÍSES MIEMBRO DEL GRUPO DE LIMA y EE.UU. pidieron este viernes a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia del país por un segundo periodo presidencial y a transferir el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional hasta que se realicen nuevas elecciones democráticas.

En la declaración conjunta de once puntos, difundida por la Cancillería de Perú, los cancilleres reunidos en la capital, anunciaron que no reconocerán la legitimidad del nuevo período presidencial, “debido a que el proceso electoral que le dio origen no contó con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.

Sobre la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aseguran que fue “elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela”.

Igualmente manifestaron preocupación por el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio “producto de la grave crisis política y humanitaria en ese país”, señala el comunicado.

Manifiestan “su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional”.

En la Declaración aprobada en esta reunión, los países miembros del Grupo de Lima asegura que reevaluarán sus relaciones diplomáticas con Venezuela y acordaron impedir la entrada a su territorio a los altos funcionarios del gobierno venezolano, así como establecer sanciones financieras a personas naturales y jurídicas vinculadas con ello, e incluso evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al gobierno venezolanos.

Piden a los países miembros de la OEA, “reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

El Grupo de Lima está conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

El presidente Maduro debe juramentarse, para asumir el cargo hasta el 2025, el próximo jueves 10 de enero.

