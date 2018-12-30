Humano Derecho con el Dr. Luis Ceballos, representante de Asocirpla - Runrun

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Humano Derecho con el Dr. Luis Ceballos, representante de Asocirpla

Redacción Runrun.es30 diciembre, 20182min31

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¿CÓMO SURGE ASOCIRPLA? ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo? ¿En qué consiste el programa de prevención de quemaduras? Estos y otros temas los estaremos conversando con el Dr. Luis Ceballos, médico del Hospital de Niños y representante de ASOCIRPLA, una organización con 40 años de trayectoria promoviendo la prevención de accidentes y brindando atención, cuidados y financiamiento para el tratamiento de niños y adolescentes con graves quemaduras.

“Los accidentes son la primera causa de muerte en el grupo de 1-14 años. El 95% de estos accidentes son prevenibles con educación, es por eso que ASOCIRPLA promueve la prevención de accidentes a través de material informativo entregado a instituciones, organizaciones y colegios”

En la primera pausa del rock escucharás la banda Leonor SS y su canción “Demasiado Guapos para el Punk”, seguido del tema “Anarchy In The UK” de la banda Sex Pistols, y finalmente escucharás el tema “Punks Not Dead” de la banda The Exploited; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

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