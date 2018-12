Humano Derecho con el Dr. Luis Ceballos, representante de Asocirpla - Runrun

¿CÓMO SURGE ASOCIRPLA? ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo? ¿En qué consiste el programa de prevención de quemaduras? Estos y otros temas los estaremos conversando con el Dr. Luis Ceballos, médico del Hospital de Niños y representante de ASOCIRPLA, una organización con 40 años de trayectoria promoviendo la prevención de accidentes y brindando atención, cuidados y financiamiento para el tratamiento de niños y adolescentes con graves quemaduras.

“Los accidentes son la primera causa de muerte en el grupo de 1-14 años. El 95% de estos accidentes son prevenibles con educación, es por eso que ASOCIRPLA promueve la prevención de accidentes a través de material informativo entregado a instituciones, organizaciones y colegios”

En la primera pausa del rock escucharás la banda Leonor SS y su canción “Demasiado Guapos para el Punk”, seguido del tema “Anarchy In The UK” de la banda Sex Pistols, y finalmente escucharás el tema “Punks Not Dead” de la banda The Exploited; Estas son las pausas del rock planeadas por @romontesdeoca y @medicenmouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Rodolfo Montes de Oca (@romontesdeoca) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9odW1hbm9kZXJlY2hvLmdpZik7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Njk1Mi9odW1hbm8tZGVyZWNoby1jb24tYWxiZXJ0by1uaWV2ZXMtcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1hY2Npb24tY2l1ZGFkYW5hLWNvbnRyYS1lbC1zaWRhLyIgdGl0bGU9Ikh1bWFubyBEZXJlY2hvIGNvbiBBbGJlcnRvIE5pZXZlcywgcmVwcmVzZW50YW50ZSBkZSBBY2Npw7NuIENpdWRhZGFuYSBDb250cmEgZWwgU2lkYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFjY2nDs24gQ2l1ZGFkYW5hIENvbnRyYSBlbCBTaWRhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY5NTIvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tY29uLWFsYmVydG8tbmlldmVzLXJlcHJlc2VudGFudGUtZGUtYWNjaW9uLWNpdWRhZGFuYS1jb250cmEtZWwtc2lkYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IdW1hbm8gRGVyZWNobyBjb24gQWxiZXJ0byBOaWV2ZXMsIHJlcHJlc2VudGFudGUgZGUgQWNjacOzbiBDaXVkYWRhbmEgQ29udHJhIGVsIFNpZGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL0VkdWFyZG8tVG9ycmVzSHVhbW5vRGVyZWNoby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjYwNzQvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tY29uLWVkdWFyZG8tdG9ycmVzLXJlcHJlc2VudGFudGUtZGVsLWNlbnRyby1wYXJhLWxhLXBhei15LWxvcy1kZXJlY2hvcy1odW1hbm9zLXBhZHJlLWx1aXMtbWFyaWEtb2xhc28tZGUtbGEtdWN2LyIgdGl0bGU9Ikh1bWFubyBEZXJlY2hvIGNvbjogRWR1YXJkbyBUb3JyZXMsIHJlcHJlc2VudGFudGUgZGVsIENlbnRybyBwYXJhIGxhIFBheiB5IGxvcyBEZXJlY2hvcyBIdW1hbm9zIFBhZHJlIEx1w61zIE1hcsOtYSBPbGFzbyBkZSBsYSBVQ1YiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DZW50cm8gcGFyYSBsYSBQYXogeSBsb3MgRGVyZWNob3MgSHVtYW5vcyBQYWRyZSBMdcOtcyBNYXLDrWEgT2xhc288L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjA3NC9odW1hbm8tZGVyZWNoby1jb24tZWR1YXJkby10b3JyZXMtcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZWwtY2VudHJvLXBhcmEtbGEtcGF6LXktbG9zLWRlcmVjaG9zLWh1bWFub3MtcGFkcmUtbHVpcy1tYXJpYS1vbGFzby1kZS1sYS11Y3YvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SHVtYW5vIERlcmVjaG8gY29uOiBFZHVhcmRvIFRvcnJlcywgcmVwcmVzZW50YW50ZSBkZWwgQ2VudHJvIHBhcmEgbGEgUGF6IHkgbG9zIERlcmVjaG9zIEh1bWFub3MgUGFkcmUgTHXDrXMgTWFyw61hIE9sYXNvIGRlIGxhIFVDVjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvRXVnZW5pYUcuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY0NzkzL2h1bWFuby1kZXJlY2hvLWNvbi1lbmVpZGEtZy1yZXByZXNlbnRhbnRlLWRlLWFsY29ob2xpY29zLWFub25pbW9zLyIgdGl0bGU9Ikh1bWFubyBEZXJlY2hvOiBjb24gRW5laWRhIEcuIFJlcHJlc2VudGFudGUgZGUgQWxjb2jDs2xpY29zIEFuw7NuaW1vcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFsY29ow7NsaWNvcyBBbsOzbmltb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NDc5My9odW1hbm8tZGVyZWNoby1jb24tZW5laWRhLWctcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1hbGNvaG9saWNvcy1hbm9uaW1vcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IdW1hbm8gRGVyZWNobzogY29uIEVuZWlkYSBHLiBSZXByZXNlbnRhbnRlIGRlIEFsY29ow7NsaWNvcyBBbsOzbmltb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL3BvcHVsaXNtby5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM4NzQvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tY29uLXRvbW15LWR1Z2FydGUtcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1wdXJvLXBvcHVsaXNtby8iIHRpdGxlPSJIdW1hbm8gRGVyZWNobyBjb24gVG9tbXkgRHVnYXJ0ZSwgcmVwcmVzZW50YW50ZSBkZSBQdXJvIFBvcHVsaXNtbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkh1bWFubyBEZXJlY2hvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjM4NzQvaHVtYW5vLWRlcmVjaG8tY29uLXRvbW15LWR1Z2FydGUtcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1wdXJvLXBvcHVsaXNtby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5IdW1hbm8gRGVyZWNobyBjb24gVG9tbXkgRHVnYXJ0ZSwgcmVwcmVzZW50YW50ZSBkZSBQdXJvIFBvcHVsaXNtbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvRnVuZGFjaW/MgW4tRXVnZW5pby1NZW5kb3phLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MjkzNi9odW1hbm8tZGVyZWNoby1jb24tbHVpc2EtbWFyaWFuYS1wdWxpZG8tcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1mdW5kYWNpb24tZXVnZW5pby1tZW5kb3phLyIgdGl0bGU9Ikh1bWFubyBEZXJlY2hvOiBjb24gTHVpc2EgTWFyaWFuYSBQdWxpZG8sIHJlcHJlc2VudGFudGUgZGUgRnVuZGFjacOzbiBFdWdlbmlvIE1lbmRvemEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FdWdlbmlvIE1lbmRvemE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2MjkzNi9odW1hbm8tZGVyZWNoby1jb24tbHVpc2EtbWFyaWFuYS1wdWxpZG8tcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS1mdW5kYWNpb24tZXVnZW5pby1tZW5kb3phLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkh1bWFubyBEZXJlY2hvOiBjb24gTHVpc2EgTWFyaWFuYSBQdWxpZG8sIHJlcHJlc2VudGFudGUgZGUgRnVuZGFjacOzbiBFdWdlbmlvIE1lbmRvemE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=