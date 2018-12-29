Vuelos cancelados por tormenta en Estados Unidos - Runrun

AL MENOS TRES MUERTES FUERON ATRIBUIDAS AL SEVERO CLIMA en Estados Unidos, donde las fuertes nevadas y vientos afectaron el transporte aéreo y terrestre durante un período de vacaciones de gran actividad.
Más de 500 cancelaciones de vuelos y 5.700 retrasos se reportaron el viernes, cuando la tormenta de invierno cubrió las planicies norcentrales y del Medio Oeste con ocho a 12 pulgadas (20-30 centímetros) de nieve.
Tanta nieve, si no más, se pronostica que caerá en los próximos días en el suroeste estado de Nuevo México, junto con un diluvio en algunos estados del sur y el este, lo que arruinó los planes de viaje de Año Nuevo para miles de estadounidenses.
El servicio meteorológico predijo que el clima traicionero continuaría durante el fin de semana en todo el país.
Millones más en el sur fueron advertidos de posibles inundaciones por fuertes lluvias.
Una mujer de 58 años en Louisiana murió el miércoles por la noche cuando un rayo golpeó un árbol, que luego cayó sobre su casa, según la estación de televisión WDSU.
En Kansas, la policía dijo que las calzadas heladas causaron un accidente automovilístico fatal el jueves en una carretera interestatal. Otro choque que involucró una máquina quitanieves y un automóvil en Dakota del Norte se cobró una vida.
Según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, más de 6.500 vuelos se retrasaron y unos 800 más se cancelaron el jueves.
Algunos pasajeros de líneas aéreas informaron estar varados durante días.
“No quería pasar tres días en el aeropuerto, perdiéndome las vacaciones, año nuevo y todo eso”, dijo Anthony Scott a la estación de televisión de Texas KDFW en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.
“Tengo que volver a trabajar el primero del año. Así que este es mi momento”, dijo. “Estas fueron mis pequeñas vacaciones. No estoy tratando de pasarlas en el aeropuerto”.
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