TSJ solicitó allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó - Runrun

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ) solicitó este lunes a la asamblea nacional constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamemtaria de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
“Se le solicitará al presidente de la asamblea nacional constituyente a que se proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó por violar las medidas impuestas por el tribunal”, indicó Maikel Moreno, presidente del TSJ, durante una sesión del organismo.
Anunció también la imposición de una multa de 200 unidades tributarias por violar la medida que le prohibía salir del país que le fue impuesta desde el 29 de enero. “Instamos a que esta sentencia sea cumplida y se procederá a investigar por quebrantarla”, objetó Moreno.
Elvis Amoroso, funcionario oficialista, anunció la inhabilitación política de Guaidó por 15 años debido a los viajes que realizó a los países suramericanos durante su gira, que se llevó a cago en febrero.
El magistrado Danilo Mojica anunció vía Twitter, luego de la lectura de la decisión del TSJ por parte de Maikel Moreno, que había salvado su voto frente a la solicitud de enjuiciamiento de Guaidó sin antejuicio de mérito.
El TSJ convocó temprano a una reunión de emergencia de la Sala Plena. Los magistrados desconocían hasta la hora de la sesión la causa del llamado.
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