Identidades contra el olvido

Lista preliminar de fallecidos de los terremotos del 24J en Venezuela #PeriodismoQueResiste

Detrás de las cifras hay personas con una historia, una familia y una comunidad. Este memorial elaborado por Monitor de Víctimas –con el apoyo de El Pitazo, Runrun.es y CONNECTAS– reúne los nombres de más de 1.000 personas que murieron tras los terremotos en Venezuela.

Aquí presentamos una lista preliminar de 1.055 nombres verificados de personas que perdieron la vida. Los datos provienen de obituarios y mensajes publicados en redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, X y grupos de WhatsApp) por parientes, empresas y amigos de las víctimas.

También se obtuvo información directa de los familiares y conocidos de los afectados. Adicionalmente, cada nombre se verificó en otras plataformas oficiales, como la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como en medios de comunicación y las redes sociales de personas cercanas a los fallecidos.

Queremos honrar su memoria y recordarlas como algo más que una estadística.

Ver en pantalla completa ↗️

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.