MonitorDeVíctimas | Madre de fugado de retén de menores en Lara: “Lo prefería preso antes que muerto” - Runrun

Carla Vizcaya, madre de la víctima, denunció que la Policía del estado Lara asesinó a su hijo, Óscar Colmenárez. Aseguró que le habían advertido que no se harían responsables por la vida de su hijo si lo capturaban

Óscar Fernando Colmenárez Vizcaya, de 19 años de edad, fue asesinado el pasado 7 de junio a las 5:00 de la tarde por una división de la Policía del estado Lara. El hecho ocurrió casi dos meses después de que el joven escapara del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, el retén de menores de Barquisimeto.

Colmenares participó en una fuga con otros seis compañeros de celda el 9 de abril de este año. Estaba privado de libertad por homicidio. En noviembre de este año cumpliría su condena, recordó su madre, Carla Vizcaya, durante una entrevista concedida a Monitor de Víctimas.

Vizcaya aseguró que la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía del estado Lara sometió a su hijo. De acuerdo con su versión fueron funcionarios de dicha división quienes lo mataron cuando salía del baño de la casa donde se ocultaba, en el barrio La Sábila, en Barquisimeto.

Según el reporte oficial, el joven murió en un presunto enfrentamiento. De acuerdo con la minuta, Colmenárez hirió con un arma a un oficial cuando le dieron la voz de alto. Dos testigos del procedimiento negaron esa versión a la familia de la víctima.

“Yo perdí a mi hijo por ellos. Llegaron y él saltó una pared, le dieron un tiro y cayó a la casa de un vecino pidiendo auxilio. Ya estaba rodeado y los policías le siguieron metiendo el arma en la herida, le decían: te vas a morir, maldito”, comentó la mamá del occiso.

Conforme a la versión de la mujer, en el operativo de la Diep presuntamente actuó el exdirector del retén de menores del que había escapado Colmenares. “Miguel González (el exdirector) andaba con la comisión. A él lo sacaron del retén porque maltrataba a los muchachos. Yo me encargué de denunciarlo y él llegó a acusarme de pasar cripy (droga)”, advirtió Vizcaya.

Ya antes de la muerte de su hijo, la madre de Colmenares había pedido una investigación ante el Consejo Legislativo del estado Lara por los castigos que sufrían los jóvenes en el mencionado retén. Indicó que al joven lo golpearon y lo aislaron en el sótano del recinto.

Policía envió una advertencia

Un mes antes del procedimiento, la Diep alertó a Vizcaya por teléfono. Le advirtió que no se harían responsables por la vida de su hijo sino era recapturado. “Lo prefería preso antes que muerto. Yo se lo había entregado a la Diep y no lo agarraron”, agregó la madre de la víctima. El muchacho iba a cumplir 20 años en octubre de este año.

Vizcaya cortó comunicación con su hijo en mayo porque él se negaba a ponerse a la orden de las autoridades. Todas las semanas, funcionarios de la Policía del estado Lara y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaban a la casa de Vizcaya para interrogarla a ella y a sus cuatro niños.

Tres días antes de perder a su hijo, Vizcaya fue hasta la casa donde él se ocultaba para llevarle comida. “Yo tenía casi un mes sin verle la cara (…) Me pidió que me quedara con él y yo le dije que podía entregárselo a un fiscal porque le faltaba poco para salir, pero él no quería porque creía que lo iban a matar”, contó la mujer entre lágrimas.

Colmenárez habría cumplido 20 años en octubre y estaba recluido en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins desde los 16 años.