MonitorDeVíctimas | Karla Ríos fue asesinada por su expareja aunque lo denunció en el Cicpc - Runrun

La mujer, de 39 años de edad, recibió dos tiros la noche del viernes 31 de julio, en la planta baja de su edificio, en la avenida Baralt. Testigos vieron a su expareja, Edward Chacón, de quien se separó hace seis meses por agresión verbal, física y psicológica

@Yohanamarra | Foto: Carlos Ramírez

Karla Ríos Rodríguez tenía seis meses separada de Edward Chacón. Lo había denunciado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en la avenida Urdaneta, por violencia verbal, psicológica y física, pero las autoridades no detuvieron al hombre. La noche del viernes 31 de julio la asesinó en la planta baja de su edificio, en la avenida Baralt.

La mujer, de 39 años de edad, salía de su vivienda cuando se encontró con Chacón, quien presuntamente le dio dos tiros, uno en la cabeza y otro en el pecho. Testigos llamaron a los familiares de la víctima para avisarle lo que había sucedido. Y aunque fue trasladada hasta el hospital Vargas llegó sin signos vitales.

Sus allegados contaron que la expareja de la víctima la había amenazado de muerte. En una oportunidad Chacón la golpeó y la apuntó en la cabeza, con su arma de uso personal. Después de este episodio ella decidió terminar con la relación, de cinco años, y denunciarlo. Sin embargo, él igual la acosaba.

La víctima dejó huérfanos a dos hijos producto de otra relación: una joven, de 18 años de edad, que vive fuera del país, y un adolescente, de 15 años, quien estaba en casa de un vecino al momento del homicidio. “Él vio cuando sacaron a su mamá. Gracias a Dios no presenció cuando la mataron porque no estaba ahí”, dijo un allegado.

Karla era comerciante. Diseñaba y confeccionaba trajes de baño que vendía a través de su empresa llamada Creaciones Krly Ross. Sus modelos los había exhibido en el programa Vitrina, transmitido por el canal Televen.

Sus familiares pidieron justicia. “Ella denunció, pero aquí uno denuncia y la gente paga y no pasa nada. Ella no pretendía ni siquiera volver con él. Las policías no hicieron nada”, agregó un cercano, sin revelar su nombre por miedo a una posible venganza.

El presunto homicida también es comerciante, dueño de una charcutería en la avenida Rómulo Gallegos. Allegados a la víctima temen por su seguridad, pues saben que está armado. Karla Ríos