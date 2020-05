MonitorDeVíctimas | Las FAES asesinaron a un joven un mes después de su detención - Runrun

En otro hecho, un hombre de 50 años de edad fue asesinado por tener antecedentes policiales

A Witten José Durán Mendoza, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo asesinaron un mes después de que lo detuvieron en Río Claro, al sur del municipio Iribarren, estado Lara, por el delito de porte ilícito de arma de fuego. En ese momento, presuntamente, cargaba una pistola 9 milímetros, pero luego de la audiencia de presentación quedó en libertad.

Un familiar de la víctima, contó que el viernes 22 de mayo, a las 5:00 am, cinco funcionarios llegaron a la vivienda de Durán, treparon las paredes y tumbaron las puertas en busca del joven de 20 años de edad. Uno de los funcionarios le dijo: “Ponte una franela que nos vas a acompañar al comando”, mientras que al familiar le dijeron: “Cualquier cosa nosotros le avisamos” y de ahí no supieron más nada de él.

A Durán lo mataron en la avenida Ribereña, cerca del Puente Macuto donde los funcionarios simularon un enfrentamiento. Todo ocurrió muy rápido. Los vecinos de las comunidades cercanas, aseguraron que escucharon alrededor de cinco detonaciones.

Aproximadamente a las 10:00 am, en un programa radial de Barquisimeto informaron que dos hombres habían muerto en un supuesto enfrentamiento con las FAES. Uno de ellos era Durán.

“¿Cómo van a decir que era un enfrentamiento si a él lo sacaron de su casa y me lo mataron en otro sitio?”, comentó un familiar que estaba en la morgue del hospital central Antonio María Pineda.

Según el reporte policial, era miembro de la banda de alias “Santanita”, uno de los delincuentes más buscados de Lara, pero los familiares aseguraron que el joven no lo conocía y tampoco se la pasaba en La Carucieña, comunidad en donde vivió “Santanita” cuando era un adolescente.

Le tomaron una foto

Nelson Enrique Suárez, de 50 años de edad, tenía catorce días de haber regresado, proveniente de Barinas, a la casa materna situada en la urbanización La Carucieña, al oeste de Barquisimeto.

El jueves 21 de mayo, en horas de la noche, estaba en la plaza del sector II junto a unos amigos y vecinos, cuando llegaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y le pidieron a todos su identidad.

Vecinos comentaron que uno de los funcionarios les preguntó que quién tenía registros policiales y Suárez dijo que él. Se refería a una detención ocurrida ocho años atrás, aunque los familiares no especificaron el delito.

Los funcionarios lo separaron del grupo, le tomaron una foto al rostro y se marcharon. Al día siguiente, a las 5:00 am, llegaron a la casa y se lo llevaron. Habitantes de la zona escucharon cuando Nelson gritaba: “No me maten, no me maten”. Seguidamente, en la vereda 15 del sector II de La Carucieña, se escucharon muchas detonaciones.

“¿Quién se va a meter para defenderlo de esos hombres que lo que andan haciendo es matando a las personas?”, expresó una prima.

Los familiares desconocen cómo pasaron los hechos porque Suárez estaba solo en la casa. Se enteraron de su muerte por un noticiario radial.

“Él no era ningún delincuente y tampoco era de la banda del “Santanita”, que ni lo conocemos”, dijo la dama.