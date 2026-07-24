Edmundo González: La solidaridad no puede seguir encubriendo la orfandad institucional

El dirigente de oposición Edmundo González Urrutia publicó un comunicado a propósito de cumplirse hoy un mes de los devastadores terremotos que sacudieron a la región norte-central el pasado 24 de junio.

A través de su cuenta en X, González Urrutia señaló que durante un mes los venezolanos volvieron a sostenerse unos a otros. Siempre solidaridarios. Vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios asumieron tareas que correspondían al Estado.

“Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional”, recalcó.

Durante este mes, los venezolanos volvieron a sostenerse unos a otros. Siempre solidaridarios. Vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios asumieron tareas que correspondían al Estado. Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir… pic.twitter.com/f5KjcKyJ13 — Edmundo González (@EdmundoGU) July 24, 2026

El excandidato presidencial —hoy en el exilio— recordó que la deficiente respuesta estatal no tiene nada que ver con el evento sísmico.

“El progresivo desmantelamiento de las instituciones, la pérdida de capacidades públicas, la opacidad, la corrupción y la indiferencia frente al sufrimiento ciudadano no son consecuencias del terremoto. Ya estaban allí. La tragedia solo las hizo imposibles de ocultar. El mundo ha visto el resultado de casi tres décadas de decisiones políticas”, aseguró.

González Urrutia destacó que quienes ejercen el poder tienen la responsabilidad de responder cuando la población requiere protección o enfrenta una catástrofe.

El líder político resaltó que la reconstrucción del país no solo implica levantar viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. A su juicio, también se debe “recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente”.

Finalmente, expresó que “la reconstrucción de Venezuela comienza por recuperar un Estado al servicio de su gente”.

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