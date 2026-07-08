“Ante el esperado proceso de transición democrática en Venezuela, el desafío sería evitar una falsa dicotomía entre reconstrucción y democracia. La reconstrucción física, la atención a las víctimas y la consolidación del Estado de derecho deberían avanzar de manera coordinada“. Así presentó Mercedes de Freitas, directora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, la plataforma Ruta de la Ayuda, un proyecto periodístico que busca fiscalizar las donaciones de la comunidad internacional a los esfuerzos de atención humanitaria y reparación en Venezuela desde los terremotos del 24 de junio de 2026.

La ONG, vinculada a Transparencia Internacional, lanzó este 8 de julio de 2026 un sitio web para que la ciudadanía puede rastrear el origen y el destino de la cooperación internacional frente al desastre socionatural que enfrenta Venezuela.

La página web permite monitorear el origen de cada donación que ha llegado a Venezuela para atender la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio de 2026. Captura de pantalla tomada el 8 de julio de 2026 a las 02:00 p. m. (GMT-4)

“La comunidad internacional ha destacado eventos similares en el pasado, como los terremotos de Haití, donde el gobierno desviaba toda la cooperación internacional a través de la corrupción —agregó De Freitas—. Esta página, esta información que estamos documentando, es muy relevante en cualquier país que necesita ayuda humanitaria de ahora en adelante: van a tener que ampliar sus procesos de transparencia”.

Hasta el 6 de julio, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de las Naciones Unidas ha recibido 274 millones de dólares estadounidenses, incluidos más de 32 millones procedentes del sector privado. Mientras tanto, países como Estados Unidos, han brindado aportes monetarios directos que exceden los 150 millones de dólares.

“Todos merecemos saber cómo se distribuye la ayuda tras el desastre. Los donantes tienen derecho a saber a dónde van los recursos que donan”, destacó la directora de la ONG.

Historial de corrupción

Venezuela quedó en el tercer lugar entre los Estados percibidos como los más corruptos del planeta, de acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción, un análisis que Transparencia Internacional actualizó en febrero de 2026. El país solo ha sido superado por Sudán del Sur y por Somalia, dos naciones africanas.

Pese a que el gobierno de Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro y Cilia Flores, 2 de las principales figuras de la corrupción estatal que Transparencia Venezuela ha documentado en los últimos 22 años, la estructura del autoritarismo manejado por el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue en pie con el liderazgo de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y de Diosdado Cabello.

“Esa corrupción no se va a parar a cuidar el dinero que viene de las donaciones, todo lo contrario. Por eso la necesidad de transparencia es imperante”, advirtió la directora de Transparencia Venezuela.

Jóvenes venezolanos distribuyen las donaciones en un centro de acopio ubicado en el Colegio Integral El Ávila, en el noreste de Caracas. Allí han recibido más de 20 toneladas de insumos, según los coordinadores del centro de acopio. Foto: Paula Brand

De Freitas reiteró que el objetivo de la ciudadanía venezolana y la comunidad internacional es evitar una falsa dicotomía entre reconstrucción después del desastre y la restitución de la democracia. “Una estrategia de reconstrucción sostenible debería incorporar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como componentes esenciales desde el primer día”, agregó.

Aseveró que la plataforma Ruta de la Ayuda es un programa de consulta pública, donde se puede monitorear el estatus de la ayuda humanitaria con la verificación de un grupo de periodistas dentro y fuera de Venezuela, e incluye otras bases de datos de instituciones que reciben donaciones para atender la emergencia humanitaria.

“Ante la duda que los donantes tendrán con el Gobierno de Venezuela, las cooperaciones internacionales le darán el dinero a instituciones como OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), pero ya se ha evidenciado que los representantes de las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela trabajan con complacencia del Gobierno venezolano (de Delcy Rodríguez). Por eso se necesita mucha más supervisión”, recalcó la directora de Transparencia Venezuela.

Mercedes de Freitas concluyó que la reconstrucción del país debe estar mediada por expertos para evitar que las instituciones que donan a la ayuda humanitaria en Venezuela no pierdan la confianza y mantengan el flujo de donaciones durante todo el proceso de atención humanitaria después de los terremotos.

Puedes consultar la página web del proyecto Ruta de la Ayuda en el siguiente enlace: https://www.rutadeayuda.org/index.html

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

