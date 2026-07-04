La búsqueda de Cristina Margarita Ramos Rodríguez se ha difundido en redes sociales luego de que su familia denunciara haber perdido su rastro tras los terremotos del 24 de junio. Esto a pesar de que en esas mismas redes se difundió su rescate en La Guaira y se volvió viral: un socorrista le decía que le gustaban sus uñas para calmarla, mientras intentaba sacarla de los escombros.

Los rescatistas informaron a los familiares que Ramos Rodríguez había sido trasladada con vida a un centro de salud en La Guaira. Pero ahora desconocen su paradero.

En un video publicado este sábado 4 de julio en Instagram, Crisnel Mata, hija de Ramos Rodríguez, explicó que los equipos de rescate le informaron que su madre fue llevada al Centro Médico Naval de Catia La Mar. Sin embargo, aseguró que al acudir al hospital descubrieron que la mujer no aparece en las listas de pacientes y que tampoco existe un registro de la ambulancia que presuntamente realizó el traslado.

Ante la falta de información, la familia pidió la colaboración de cualquier persona que haya visto o atendido a Cristina Ramos Rodríguez para conocer su ubicación y facilitar su reencuentro.

La denuncia se produce en un contexto marcado por el colapso del sistema de atención tras la emergencia sísmica y múltiples reportes de familiares que buscan a personas cuyo rastro se perdió durante los operativos de rescate y evacuación.

Uno de los casos más similares es el de Amaia Landaeta Machado, una niña de seis años cuya familia denunció que fue rescatada con vida el 24 de junio y trasladada desde el puesto de control provisional de Caraballeda hacia un hospital en Caracas. Desde entonces, de acuerdo con la denuncia difundida por familiares y el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, la niña no aparece en los registros de la red pública de salud.

Bajo un patrón similar, también se mantienen alertas ciudadanas para localizar a los niños Isaac Martín Figueira Rivas, Eriany Urruchurto, Josmaily Silano, Josemith Velázquez, Anly Velázquez y Sarah Ysea Caracciolo, quienes fueron vistos por última vez en centros de acopio de Caraballeda antes de perderse el rastro de sus traslados.

Organizaciones como Cecodap han advertido que, en escenarios de desastres, la falta de sistemas centralizados para registrar los traslados y reunificar a las familias incrementa el riesgo de que personas rescatadas permanezcan temporalmente no localizadas.

Esta organización documentó 123 reportes de niños y adolescentes desaparecidos o no localizados tras los sismos, una categoría que incluye menores de edad que quedaron atrapados bajo los escombros, pacientes trasladados sin comunicación con sus familiares y casos de separación durante las evacuaciones.

La incertidumbre también ha sido reflejada por medios internacionales. Reportajes de CNN describen hospitales, morgues y centros de recepción desbordados, además de familias que han recorrido distintos hospitales y puntos de identificación en busca de sus seres queridos debido a la falta de registros unificados sobre personas rescatadas, fallecidas o trasladadas.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre la ubicación de Cristina Ramos Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.