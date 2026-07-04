Éxodo en progreso: Apure recibe a sobrevivientes del terremoto

El impacto del terremoto del 24 de junio ha comenzado a trazar rutas forzadas de migración interna.

Así, un grupo de 70 personas afectadas por el sismo en la capital y el litoral central llegaron al estado Apure tras activarse un corredor de traslado terrestre coordinado entre el ejecutivo regional y las comunidades locales

¿El objetivo? Reubicar a los sobrevivientes bajo el amparo de redes familiares directas.

Además, esta reubicación espera descongestionar los colapsados refugios de la capital, mientras acelera la reinserción de las víctimas en entornos con sus parientes en el interior del país.

“Perdimos a seres queridos y nuestras casas se desplomaron. Logramos coordinar el apoyo a través de las plataformas digitales oficiales en medio de la emergencia. Llegar aquí nos da la oportunidad de empezar de cero en un entorno seguro”, relató Naira Barrios, una de las sobrevivientes trasladadas.

Barrios puntualizó que, quienes sufrieron la pérdida de viviendas y parientes debido al colapso estructural en la región capital, fueron concentrados inicialmente en Plaza Venezuela. Desde este punto partieron las unidades de transporte dispuestas para su movilización hacia el llano venezolano.

La patria chica

A su arribo a la entidad llanera, al grupo se le practicó una evaluación médica integral y se les suministraron tratamientos farmacológicos, vestimenta y asistencia alimentaria básica, antes de proceder con la distribución hacia los hogares de sus allegados.

Tal revisión y diagnóstico fue realizada en la sede del Sistema Integrado de Atención Tecnológica y Emergencias de Apure (SIATEA).

En las instalaciones de SIATEA, el gobernador Wilmer Rodríguez detalló que el esfuerzo logístico centralizado busca aliviar de manera inmediata la severa saturación que registran los refugios provisionales en la Gran Caracas.

“De acuerdo con especialistas en gestión de crisis, la integración de los damnificados en núcleos familiares estables del interior no solo agiliza el soporte material, sino que mitiga el impacto psicológico derivado del desastre al sacarlos del entorno de la catástrofe”, resaltó el mandatario regional.

No obstante, las autoridades locales destacaron que mantendrán el monitoreo de las familias receptoras para evaluar la sostenibilidad del asentamiento de las víctimas a mediano plazo, mientras continúa el diagnóstico de daños en las zonas afectadas de Caracas y La Guaira.

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