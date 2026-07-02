Transparencia Venezuela difunde manual para garantizar claridad en recepción y distribución de ayuda humanitaria

Transparencia Venezuela, organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción, presentó el “Manual de Transparencia para la Recepción y Distribución de la Ayuda Humanitaria”, una propuesta orientada a fortalecer los controles en el manejo de donaciones en contextos de emergencia, como desastres naturales o crisis humanitarias prolongadas.

En el contexto de recientes terremotos y de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace más de una década, la organización advierte que la solidaridad internacional suele traducirse en una llegada masiva de donaciones, lo que implica desafíos logísticos y, al mismo tiempo, riesgos de opacidad en su manejo.

De acuerdo con el planteamiento de su manual, los puntos de recepción inicial de la ayuda humanitaria constituyen una de las etapas más sensibles del proceso, al concentrar grandes volúmenes de bienes, recursos y donaciones que requieren supervisión estricta. Según el documento, estos espacios pueden convertirse en puntos de alto riesgo para prácticas de corrupción si no se establecen mecanismos de control adecuados desde el inicio.

El manual propone que los controles y auditorías se activen desde el primer momento de la recepción de la ayuda, con procedimientos claros de registro, trazabilidad y verificación de las donaciones. La idea central es asegurar que cada aporte pueda ser rastreado desde su entrada al sistema hasta su entrega final a los beneficiarios.

Asimismo, se subraya la necesidad de establecer sistemas de registro detallado de donaciones, mecanismos de almacenamiento seguro de la información, y procesos de distribución transparentes que permitan verificar qué se recibe, en qué cantidades y a quiénes se entrega.

Otro de los ejes fundamentales es la rendición de cuentas permanente, tanto hacia los donantes como hacia la ciudadanía y los organismos de supervisión, con el fin de garantizar la confianza en los procesos de ayuda humanitaria y proteger la buena fe de quienes realizan aportes. Finalmente, Transparencia Venezuela sostiene que la implementación de estas medidas no solo reduce riesgos de corrupción, sino que también mejora la eficiencia en la distribución de la ayuda y asegura que los recursos lleguen efectivamente a las personas que más los necesitan.

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