Síndrome del terremoto fantasma: por qué muchos venezolanos siguen sintiendo que el piso se mueve 

Tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, Venezuela ha registrado más de 780 réplicas, un fenómeno que mantiene alerta a toda la población y que además deja una estela de síntomas en miles de personas: mareos constantes, sensación de oscilación y la percepción de que el piso se está moviendo.

Yraida Rengifo, habitante de la comunidad de Petare, en el sector Filas de Mariches, municipio Sucre del estado Miranda, asegura que todo el día se siente mareada que “la cabeza le da vueltas y no se siente en sí”.

“Antes del terremoto yo me sentía muy bien. Ahora, vivo como mareada, con flojera, como si la cabeza me diera vueltas y a veces hasta desorientada. No sé que pueda ser, pero sé que no es normal”, relató Rengifo.

El fenómeno no es aislado y lejos de ser imaginario, tiene su explicación científica y neurológica. El neurólogo Vladimir Fuenmayor explicó que se trata del Síndrome del terremoto fantasma, el cual ocurre cuando el cerebro almacena en la memoria lo sucedido con el temblor -sensaciones, angustias, estrés- y activa de forma involuntaria los circuitos del equilibrio.

Fuenmayor ahonda que este síndrome es una alteración temporal del equilibrio que se sostiene por mecanismos de ansiedad anticipatoria. “Esto no se trata de un vértigo clásico ni de un daño estructural en el oído interno”, aseguró.

“El sistema de equilibrio —que involucra el laberinto (oído interno), el cerebelo y las vías propioceptivas— entra en un circuito de retroalimentación. Aunque la estructura esté intacta, el ‘cableado’ queda temporalmente hiperactivado, generando una respuesta exagerada ante cualquier estímulo que recuerde el temblor”, explicó el especialista.

El neurólogo recalcó que la ansiedad y el estrés son detonantes que agravan el cuadro anímico tras un sismo de gran magnitud como el que se vivió hace apenas siete días. “Tras un terremoto, el cerebro queda en estado de alerta. Cualquier sensación mínima o un cambio de postura, puede activar la memoria del temblor”, dijo.

Síntomas frecuentes

El médico describió que las sensaciones pueden ser únicas en cada persona; sin embargo hay varios síntomas que se manifiestan de manera general.

Entre los síntomas más frecuentes están: sensación de movimiento, desequilibrio, hipersensibilidad, hormigueo en cara y manos, falta de aire o presión en el pecho y sensación de balanceo.

¿Qué hacer cuando aparece la sensación?

Fuenmayor recomienda evitar movimientos bruscos, dormir bien y mantenerse hidratado. También practicar ejercicios de respiración lenta y de relajación.

En caso de que la sensación sea muy fuerte o persistente, el médico recomienda acudir al médico para considerar tratamiento farmacológico.

¿Cuándo consultar al médico?

Fuenmayor insistió en la importancia de entender qué sucede para reducir el miedo, manejar los síntomas y tener claro cuando es necesario buscar ayuda.

En general, el síndrome de mareo post-terremoto es común en quienes han experimentado un terremoto, pero suele resolverse por sí solo.

Fuenmayor enfatizó que cuando una persona note que los síntomas no mejoran o se incrementa, sin que haya un daño previo, es el momento de medicar y manejar el cuadro de forma adecuada.

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