Claves para la lactancia y alimentación infantil en emergencia

En escenarios de emergencia la vulnerabilidad de las infancias se agudiza drásticamente. Tras el doblete sísmico que afectó al país el 24 de junio pasado, integrantes del clúster de nutrición en Venezuela alertaron sobre la necesidad de promover una alimentación infantil segura para proteger la vida de los lactantes y niños pequeños.

Durante un foro organizado por Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil (IBFAN) este 30 de junio, especialistas recordaron que, cuando pueda hacerse, el mejor alimento para los bebés es la leche materna, ya que esta proporciona hidratación, anticuerpos y nutrición idónea.

Hicieron un llamado a periodistas, comunicadores y público en general a no reproducir mitos como que en situaciones de estrés o trauma severo las madres dejan de producir leche o la leche pierde propiedades.

“En emergencias, la información correcta salva vidas y la información equivocada la pone en riesgo”, afirmó Nayvi Morles de La Casa Grande Centro de Lactancia, y dijo que aún en condiciones extremas la lactancia materna es posible. Puso como ejemplo el caso de Mariely Chacón, quien naufragó en 2021 en un viaje al Archipiélago La Tortuga y salvó a sus hijos al amamantarlos durante cuatro días, aunque luego ella murió por deshidratación.

De acuerdo con el último balance oficial, el doble sismo de hace una semana contabiliza 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y al menos 12.841 personas en condición de damnificados se trasladaron a albergues improvisados o permanecen en parques y plazas públicas.

Aunque entiende que muchas personas quieran apoyar ante esta situación, Morles aseguró que las donaciones de fórmulas lácteas se deben distribuir bajo control médico y nutricional. Especialmente este proceso deben acompañarlo Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) e integrantes del clúster de nutrición, que es la red de organizaciones, agencias de la ONU y gobiernos que coordinan ayuda humanitaria alimentaria en emergencias en un territorio.

Riesgo a la salud por falta de higiene

La doctora Claudia Sánchez, del Centro de Estudios de Lactancia Materna (Celacma) insistió en que “las donaciones indiscriminadas y descontroladas pueden traer consecuencias graves”. Explicó que especialmente en los albergues, donde la disponibilidad de agua potable es precaria, no están dadas las condiciones para la preparación segura de estos sustitutos de la leche materna y para la adecuada higiene y esterilización de utensilios como los teteros.

“Por alimentos mal preparados hay riesgo de infecciones, diarrea, deshidratación y muerte”, dijo y recordó que los lactantes poseen un sistema inmunitario aún inmaduro y, mientras más pequeños son, son más vulnerables al contraer infecciones.

La coordinadora de IBFAN en Venezuela, Eunice Lampie, recalcó que el personal de salud y técnico deben supervisar la distribución de donaciones. Dijo que en todo caso lo más recomendable no es la leche en polvo sino leche líquida pasteurizada de larga duración para minimizar la manipulación y el uso de agua en el lugar.

Insistieron que estas directrices están basadas en la evidencia técnico-científica y las evaluaciones posteriores a la salud de los infantes tras desastres naturales en otros países, que arrojan que la introducción descontrolada de fórmulas lácteas comerciales en zonas de desastre incrementa de forma alarmante los índices de morbilidad y mortalidad infantil.

Donación segura e información certera

Una alternativa durante las contingencias es la donación de leche humana por parte de madres amamantando que posean excedentes de producción. Las especialistas aclararon que no se debe enviar o distribuir leche materna extraída de forma casera de manera directa a los refugios, puesto que carecería de la cadena de frío y los controles microbiológicos necesarios.

Las madres interesadas en donar deben acudir rigurosamente a los centros especializados que cuentan con la infraestructura para pasteurizar y almacenar el recurso de forma segura. En Venezuela, los bancos de leche humana formalmente operativos se encuentran ubicados en el Hospital Universitario Ruiz y Páez (estado Bolívar), Hospital Manuel Núñez Tovar (Monagas) y la Maternidad Candelaria García (Sucre).

Para reportar distribuciones descontroladas de sucedáneos, solicitar asesoría técnica o recibir acompañamiento en lactancia materna en situaciones de vulnerabilidad, la ciudadanía y las instituciones pueden acudir a IBFAN Venezuela (@ibfanvenezuela), al Celacma (@celacma) y a la asociación civil La Casa Grande Centro de Lactancia (@lacasagrandecentrodelactancia).