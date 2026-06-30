FMV solicita ayuda internacional tras devastadores terremotos en Venezuela

La Federación Médica Venezolana (FMV) hizo un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para coordinar la recuperación de la red hospitalaria del país y salvaguardar la vida de los ciudadanos, tras sufrir dos devastadores terremotos el pasado 24 de junio.

Douglas León Natera, presidente de la FMV, alertó: “la situación humanitaria en Venezuela es crítica. Los sismos y sus réplicas colapsaron edificaciones residenciales, comerciales, hospitales, sanitarias y viviendas”.

El galeno dijo que la reconstrucción de la infraestructura y la restitución del sistema de salud —que abarca 302 hospitales y 7.500 ambulatorios— se estima en 180.000 millones de dólares.

Los reportes preliminares registran la destrucción total de al menos 100 edificios residenciales y daños severos en más de 350 estructuras, incluyendo hoteles, escuelas y recintos hospitalarios.

El balance humano proyecta entre 5.000 y 10.000 fallecidos, un número indeterminado de heridos y desaparecidos, y más de 100.000 damnificados que requieren atención inmediata.

Insumos médicos de extrema urgencia

Ante la magnitud de la catástrofe, León Natera destacó la necesidad inmediata de asistencia humanitaria para abastecer los centros de salud.

Medicamentos esenciales : Analgésicos, antibióticos, antipiréticos, protectores gástricos, anticonvulsivantes, antihipertensivos e hidratantes.

: Analgésicos, antibióticos, antipiréticos, protectores gástricos, anticonvulsivantes, antihipertensivos e hidratantes. Inmunización : Vacunas infantiles y contra la influenza.

: Vacunas infantiles y contra la influenza. Material médico-quirúrgico y textil : Lencería clínica, uniformes, batas, tapabocas, gorros y botas.

: Lencería clínica, uniformes, batas, tapabocas, gorros y botas. Higiene y primera necesidad : Pañales, productos de aseo personal y material de limpieza.

: Pañales, productos de aseo personal y material de limpieza. Alta tecnología médica: Equipos quirúrgicos, sistemas de imagenología, radiología digital, tomógrafos, resonadores magnéticos nucleares y ecosonografía.

La institución gremial reiteró que la ayuda internacional es indispensable para evitar el colapso definitivo de la red asistencial y garantizar el derecho a la salud de las decenas de miles de afectados.

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