Espacio Público exige garantías para la cobertura periodística en las zonas afectadas por el terremoto

La organización Espacio Público exigió este martes 30 de junio garantías para que periodistas nacionales e internacionales puedan cubrir de forma segura la emergencia causada por los terremotos en Venezuela.

El pronunciamiento se suma a las alertas de organizaciones de defensa de la libertad de expresión sobre las restricciones impuestas a la cobertura informativa en las zonas más afectadas.



A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Espacio Público pidió “garantías absolutas para la cobertura y seguridad de los trabajadores de la prensa nacional e internacional en las zonas afectadas”.

“¡Informar es un derecho y un deber!”, expresó la organización, que además destacó que la labor periodística durante una emergencia requiere “destreza informativa, una rigurosa preparación logística y un compromiso ético inquebrantable”.

El pronunciamiento ocurre un día después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciara que el Ministerio para la Comunicación e Información suspendió por 48 horas el acceso de corresponsales internacionales al estado La Guaira.

Según el SNTP, las autoridades justificaron la medida por “razones sanitarias” y con el argumento de disminuir los ruidos durante las labores de búsqueda y rescate que continúan en la entidad costera.

La organización gremial cuestionó la decisión y sostuvo que impedir el trabajo de la prensa no contribuye a atender la emergencia.

“Impedir la cobertura no resuelve la emergencia. Con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas”, alertaron.

El SNTP también señaló que, además de las restricciones de acceso a La Guaira, la acreditación para periodistas en la Base Aérea La Carlota, en Caracas, se realiza únicamente entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, lo que, a su juicio, limita el trabajo de los equipos de prensa.

En los últimos días, periodistas y corresponsales también han reportado controles y limitaciones para ingresar a algunas de las zonas afectadas por el terremoto, situación que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Con el pronunciamiento de Espacio Público, aumentan los llamados de organizaciones de la sociedad civil para que las autoridades garanticen el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de la emergencia y faciliten el acceso a información oportuna sobre las labores de rescate y atención a las comunidades afectadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.