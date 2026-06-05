La Conversa Enfoque Económico | Intervención cambiaria no es suficiente para disminuir brecha del dólar  

Para el economista de Ecoanalítica, Julio Rodríguez, la inyección de mil 700 millones de dólares, que prevé hacer el Banco Central de Venezuela (BCV), para el mes de junio, de acuerdo a fuentes financieras consultadas por Banca y Negocios, no es suficiente para disminuir la brecha cambiaria en el país, aunque considera que es una medida necesaria que viene haciendo el ente emisor desde el mes de marzo

Un problema que señala el experto es que si bien la oferta de divisas “es importante”, con un incremento en el monto de 7,55% respecto al mes de mayo, el cual fue de 1.580,65 millones, sigue estando por debajo de la tasa de intervención que requiere el mercado venezolano, que se sitúa alrededor de 700 bolívares por dólar.

“Además es importante que haya confianza en las políticas monetarias. Se han hecho cambios importantes pero aún se necesita un poco más. Se necesita a un directorio que sea un poco más confiable y que a su vez pueda sustentar la política cambiaria, fiscal y monetaria que causa muchos problemas en el venezolano común”, dijo el experto de Ecoanalítica en el espacio Enfoque Económico de La Conversa, programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo.

La edición de este martes 2 de junio se denominó “Situación económica y contexto político en Venezuela” y estuvo conducido por César Batiz, director de El Pitazo; Ronna Rísquez, coordinadora de ARI y Luis Ernesto Blanco, director Runrunes.

Rodríguez agregó que el Banco Central de Venezuela debe avanzar hacia una mayor transparencia informativa. A su juicio debe mejorar los mecanismos de divulgación de las decisiones, indicadores y estadísticas económicas que genera como máxima autoridad monetaria del país. Esto contribuye a elevar la confianza por parte de la ciudadanía y los sectores productivos sobre las políticas públicas.

Apertura al mercado internacional

El analista valoró positivamente la apertura que ha venido impulsando el Estado venezolano para avanzar en su integración a los mercados financieros internacionales y fortalecer los vínculos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En ese sentido, destacó la importancia de la reunión sostenida el pasado 30 de mayo en Washington entre una delegación venezolana, encabezada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, junto al jefe de la misión diplomática en Estados Unidos, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia; y el viceministro de Finanzas, Cristian Hernández, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

“Es un paso que se tenía que haber dado antes y que es muy importante porque es parte de la integración de la economía venezolana con el mercado internacional. El FMI es un ente sumamente importante (…) es necesario para el proceso como el que necesitamos pronto: el de reestructuración”, concluyó.

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