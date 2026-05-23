Delcy Rodríguez prometió 500 excarcelaciones en próximas horas, pero ONG contabilizan poco más de 40  

Durante una reunión con su equipo de gobierno, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aseguró que el número de excarcelaciones de presos políticos superará las 500 personas “en las próximas horas”.

Sin esgrimir mayores pruebas, Rodríguez sentenció que esta semana se han ejecutado 395 liberaciones.

“Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas”, dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por el canal Venezolana de Televisión (VTV).

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez confirma que se han registrado 395 liberaciones en paralelo a la Amnistía en Venezuela.



"Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas", afirmó. https://t.co/1YABx1M4D7 pic.twitter.com/hSk5sRrPlF — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 22, 2026

La mandataria tutelada por el gobierno de Estados Unidos detalló que estas eventuales excarcelaciones no forman parte de la Ley de Amnistía promulgada en febrero de este año por la Asamblea Nacional.

Dijo que quienes saldrán a la calle lo harán a través de un procedimiento diferenciado de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Sin precisar nombres, aseguró que se realizaron consultas previas con organizaciones no gubernamentales y universidades que derivaron en las 395 medidas otorgadas hasta el momento.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exhortaron a las autoridades a cumplir con la meta de 300 excarcelaciones prometidas inicialmente para esta semana.

Hasta este viernes en la noche la organización Justicia, Encuentro y Perdón había verificado apenas 43 excarcelaciones, según esta, un número lejano de los 300 presos políticos que prometió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que iban a salir para este viernes 22 de mayo.

#URGENTE Cerramos otra semana marcada por la frustración ante promesas incumplidas. Del anuncio sobre la supuesta liberación de al menos 300 presos políticos —cifra que de por sí invisibiliza la realidad de los más de 600 que existen en Venezuela—, apenas hemos podido verificar… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 22, 2026

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