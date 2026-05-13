La inflación también llegó al TSJ: ahora serán 32 togas 

Por unanimidad fue aprobada este martes en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que aumentará de 20 a 32 los magistrados.

Aunque en primera discusión hubo contrapeso, la bancada opositora en el Parlamento votó a favor de la modificación cuantitativa que colocará a siete magistrados en la Sala Constitucional y a cinco en el resto de las salas.

De acuerdo a la narrativa oficialista, la medida busca “atender los retrasos en las decisiones judiciales, fortalecer la eficiencia operativa del máximo tribunal del país y procesar de manera más ágil las demandas de la población ante la acumulación de causas pendientes”.

La reforma establece un periodo de siete años para los suplentes de los principales y modifica el artículo 80, que establece que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasan a ser órganos dependientes de la Sala Plena.

Según el diputado Nicolás Maduro Guerra, la AN recibió más de “mil escritos” en apoyo al aumento de los magistrados.

Por su parte, el parlamentario de la bancada opositora, Luis Florido, indicó que el problema de la justicia es su politización.

“Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela”, salió al paso el diputado de la bancada opositora, Stalin González.

Rechazo al aumento

El partido Primero Justicia fue uno de los primeros en repudiar la medida.

“El país lejos de necesitar más magistrados, necesita un sistema judicial imparcial y realmente funcional”, escribió la tolda amarilla en su cuenta de X.

“Esta maniobra del régimen junto a un grupo de pseudo opositores es un nuevo intento por mantener el control del sistema judicial. Los venezolanos tenemos la responsabilidad de insistir en la materialización de la transición para contrarrestar estos señuelos de falsa institucionalidad”, agregó el partido.

Alí Daniels codirector de Acceso a la Justicia @AccesoaJusticia: aumentar de 20 a 32 el número de magistrados no resuelve la ineficiencia, ya que el problema real está en los tribunales de instancia y la falta de independencia de los jueces frente al Ejecutivo… pic.twitter.com/oJG02yIreg — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) May 12, 2026

Por su parte, el ex fiscal Zair Mundaray indicó que además de tener el control absoluto del sistema de justicia, el gobierno de Delcy Rodríguez persigue “repartir algunas limosnas a la oposición que hace vida en la írrita AN”.

#AlertaLegal En sesión de hoy #12may, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ). Aquí te comentamos los cambios principales:



1.- Composición del TSJ (artículo 8):



La Sala Constitucional volverá a… pic.twitter.com/l9eisDeWfA — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 13, 2026

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